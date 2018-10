Strzelają do siebie z pistoletu, spadają z urwiska, wpadają pod pociąg. Moda na selfie zbiera śmiertelne żniwo wśród osób próbujących uchwycić idealny kadr.

Wypadki podczas robienia selfie pod lupę wzięła grupa badaczy z All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS), organizacji zrzeszającej uczelnie medyczne z New Delhi. Pod uwagę wzięto doniesienia prasowe od października 2011 roku do listopada 2017 roku.

Wynika z nich, że nieodpowiedzialne selfie pochłonęło już na całym świecie życie 259 osób. Do największej liczby śmiertelnych wypadków doszło w Indiach, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Pakistanie. Większość ofiar to mężczyźni (72 proc.) oraz osoby poniżej 30 roku życia.



W Indiach zginęło aż 159 osób. Tak dużą liczbę zgonów przypisuje się w tym kraju ogromnej populacji osób poniżej trzydziestki.



To selfie kosztowało go 15 tysięcy euro. Surowy wyrok włoskiego sądu 15 tysięcy euro grzywny za selfie z kartą do głosowania - na taką karę został pr... zobacz więcej » Chociaż to kobiety częściej robią selfie, mężczyźni podejmują większe ryzyko w poszukiwaniu perfekcyjnego kadru. "To usprawiedliwia większą liczbę zgonów i incydentów u mężczyzn" - czytamy w raporcie.

Główne przyczyny

Utonięcie jest główną przyczyną śmierci podczas robienia selfie. Ludzie zazwyczaj porywani są z plaży przez fale lub wypadają z łodzi.

Drugą wymienioną przyczyną jest "transport". Chodzi na przykład o osoby, które zginęły, próbując zrobić sobie zdjęcie przed nadjeżdżającym pociągiem.

Na trzecim miejscu - ex aequo - znalazły się pożary i upadki z wysokich miejsc.



Co najmniej osiem osób zmarło podczas robienia selfie z drapieżnymi zwierzętami. Ludzie ginęli też, gdy przypadkowo strzelali do siebie podczas pozowania z bronią. W tej niechlubnej klasyfikacji prowadzą USA.

Według raportu skala problemu na pewno jest jeszcze większa. Jego autorzy zauważają, że kiedy dana osoba pozuje do selfie podczas jazdy samochodem, a następnie ginie w wypadku samochodowym, to najczęściej występuje właśnie jako ofiara śmiertelnego wypadku drogowego. Poza tym, jest kilka krajów rozwijających się, w których doniesienia o śmierci podczas wykonywania selfie nie docierają do mediów.

W poszukiwaniu "like'ów"

Liczba śmiertelnych wypadków rośnie w zastraszającym tempie. W 2011 roku odnotowano zaledwie trzy przypadki zgonów. W 2016 roku - już 98.

"Młodzież i turyści często pragną »być cool« i poprzez publikację zdjęć w mediach społecznościowych zdobywać polubienia i komentarze" - stwierdzają autorzy raportu. Jak dodają, selfie same w sobie nie jest szkodliwe, ale towarzyszące jemu ludzkie zachowanie jest niebezpieczne.

Autorzy badania sugerują, aby w strefach turystycznych, w szczególności na szczytach górskich, w pobliżu zbiorników wodnych i wysokich budynków, tworzyć strefy "bez selfie". W Indiach jest ich kilkanaście, w tym kilka w Bombaju.