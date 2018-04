Dzięki działalności Polskiej Izby Handlowej w Waszyngtonie jesteśmy w stanie w ciągu najbliższych kilku lat podwoić obroty handlowe z USA - powiedział w rozmowie z "Faktami" TVN wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego przypomniał, że w ubiegłym roku wymiana handlowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi wzrosła o ponad 20 procent.

W poniedziałek w Waszyngtonie odbyło się uroczyste otwarcie powołanej na początku kwietnia przez premiera Mateusza Morawieckiego Polskiej Izby Handlowej.

W wydarzeniu - oprócz wicepremiera Gowina - uczestniczyli także między innymi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński oraz przedstawiciele polskich i amerykańskich przedsiębiorców.



Element rządowej strategii

- Otwarcie Polskiej Izby Handlowej jest jednym z ważnych elementów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategii sformułowanej blisko trzy lata temu przez premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego, która konsekwentnie jest realizowana przez polski rząd - powiedział podczas uroczystego otwarcia izby Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.



- Chciałbym życzyć wszystkim polskim firmom, które inwestują w Stanach Zjednoczonych, aby za pośrednictwem Polskiej Izby Handlowej znajdowały rynki zbytu oraz nowych partnerów - zaznaczył.



Przypomniał, że jest to jedna z blisko 100 nowych izb, które polski rząd otwiera w ciągu ostatnich dwóch lat.



- Ta izba ma znaczenie szczególne. Nie tylko dlatego, że Stany Zjednoczone są największą potęgą gospodarczą świata. Handel jest jednym z filarów współpracy polsko-amerykańskiej. Ale Polska i Ameryka żywią się tymi samymi wartościami, połączenie wartości i gospodarek, to jest najlepsza rzecz, którą możemy mieć - przekonywał Gowin.



- Wierzę, że Polska Izba Handlowa będzie zbliżać i naród amerykański, i naród Polski, na płaszczyźnie gospodarczej, ale i że będzie budować pomost także na płaszczyźnie wartości - konkludował.

"Polska jest otwarta na biznes"

Z kolei Emilewicz wskazała, że izba ma promować i umacniać więzi biznesowe, gospodarcze między Polską a Stanami Zjednoczonymi. - Jej zadaniem jest także ułatwianie wymiany handlowej między obu krajami - zaznaczyła.



Podkreśliła, że izba powstała w ścisłym partnerstwie ze środowiskami biznesowymi i jest efektem zmian wprowadzanych w polskiej dyplomacji ekonomicznej. Jej zdaniem oznacza to, że w praktyce będzie ona instytucją wsłuchującą się w potrzeby przedsiębiorców.



- Deklarujemy, że administracja polska wspomoże przedsiębiorców w tym działaniu - oświadczyła, przypominając, że w USA działa obecnie ok. 60 polskich firm.



Natomiast wicemarszałek Senatu Adam Bielan uznał powołanie izby za kolejny rozdział w relacjach polsko-amerykańskich.



- Polska jest otwarta na biznes. Ta izba jest ogromną szansą dla naszych krajów. I to nie jest przypadek, że Polska chce inwestować w największej gospodarce świata. W tym inwestowaniu chcemy pomóc naszym przedsiębiorcom, w globalnej ekspansji naszych firm, dlatego otwieramy dziś izbę w Waszyngtonie - powiedział Bielan. W jego ocenie wzajemna współpraca może przynieść wymierne korzyści m.in. w dziedzinie technologii, czy bezpieczeństwa gazowego. Przypomniał, że Polska sprowadza LNG z USA.



- Polska jest bardzo dobrym krajem do prowadzenia biznesu, do inwestowania. Izba pozwoli na przeniesienie polskich pomysłów, know-how, start-upów, tutaj do Stanów Zjednoczonych - dodał ambasador.

Obroty handlowe Polski z USA

Według danych resortu przedsiębiorczości i technologii wśród polskich firm działających w USA są między innymi Com.40 (zajmuje się produkcją materacy dla sieci Ikea w USA), Korona Candles (produkcja świec ozdobnych), KGHM Polska przejął kanadyjską spółkę Quadra FNX, która posiada kopalnie nie tylko w Kanadzie, ale także w Stanach Zjednoczonych i Chile. W USA kopalnie znajdują się w Arizonie (Carlota Mine) i w Nevadzie (Robinson Mine).



Jak podaje resort, amerykańscy partnerzy są jednymi z kluczowych kontrahentów na naszym rynku. Wartość amerykańskich inwestycji w Polsce szacuje się na blisko 42 mld dolarów, co przekłada się na ponad 220 tysięcy miejsc pracy.



Z danych GUS - na które powołuje się ministerstwo - wynika, że, obroty handlowe Polski z USA w 2017 roku osiągnęły rekordowy poziom 12,7 mld dolarów (wzrost o 22 procent). W 2016 roku było to 10,4 mld dolarów. Eksport z Polski do USA w 2017 roku wyniósł 6,1 mld dolarów i zwiększył się o 27,9 procent. Import z USA do Polski kształtował się w 2017 roku na poziomie 6,6 mld dolarów i wzrósł o 16,4 procent.