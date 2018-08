Do centrum handlowego nie tylko po zakupy. Polak lubi tam też zjeść

W Dubaju ogłoszono plany zbudowania mega centrum handlowego z największą na świecie powierzchnią do wynajęcia przekraczającą 100 boisk piłkarskich. Realizacja projektu pochłonie 2 miliardy dolarów.

Mowa o Dubai Square, czyli potężnym centrum technologiczno-handlowym. Obiekt będzie miał ponad 8 milionów metrów kwadratowych powierzchni handlowej, czyli więcej niż zajmuje ponad 100 boisk piłkarskich.

Nie tylko zakupy

W centrum będzie można zrobić nie tylko zakupy, ale także posłuchać muzyki na koncertach gwiazd, czy obejrzeć teatralny spektakl na żywo. Wśród atrakcji będzie również kino, park wodny i hala sportowa.



Jednak - jak podaje CNN - najbardziej intrygujący jest zakątek technologiczny.



- Dubai Square przesuwa granice nowoczesnego handlu i rozrywki korzystając z technologii nowej generacji - mówi rzecznik prasowy Emaar Properties, czyli firmy odpowiedzialnej za Dubai Square. - Obiekt został zaprojektowany z myślą o nowym typie klientów, którzy są cyfrowi i znają się na technologii - dodaje.

Nowe technologie

Co to oznacza? Chodzi między innymi o wykorzystanie nowych technologii chociażby w garderobach dla VIP-ów, gdzie zostaną zainstalowane interaktywne lustra.



Co więcej powierzchnia handlowa w centrum będzie w dużej mierze połączona z platformami cyfrowymi pozwalającymi dokonywać zakupów przez urządzenia mobilne. W ten sposób klienci będą mogli kupić produkt bez stania w kolejce i udziału kasjera - sami z użyciem specjalnych aplikacji zeskanują kod a system automatycznie pobierze z ich konta należność za zakupy.