Władze Florencji zabroniły siadania z prowiantem bądź jedzeniem kupionym na wynos w ścisłym historycznym centrum. To oznacza, że w tym rejonie miasta, obleganym przez turystów, jeść można tylko idąc.

Rozporządzenie podpisane w poniedziałek przez burmistrza Dario Nardellę dotyczy zakazu zatrzymywania się i siadania z jedzeniem na schodach, chodnikach, na progach sklepów i lokali gastronomicznych, domów mieszkalnych i na krawężnikach.



Takie "biwaki", nawet najkrótsze, w celu zjedzenia kanapki czy kawałka pizzy zabronione są w porze obiadu, między godziną 12 a 15 oraz kolacji, czyli od godziny 18 do 22. Zakaz obejmuje rejon pełen lokali gastronomicznych via dei Neri, a także Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano i Via della Ninna. Znajdują się tam Galeria Uffizi i Most Złotników.



Kara za złamanie tego zakazu wynosi od 150 do 500 euro (równowartość od 643 do nawet ponad dwóch tysięcy złotych).

Zakaz "pikników"