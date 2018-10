Ogromne pieniądze czekają na zwycięzcę amerykańskiej loterii Mega Millions. Rekordowa w historii tej gry losowej kumulacja osiągnęła wartość 900 milionów dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę daje niemal 3,4 miliarda złotych. Co ciekawe, według przepisów, tylko w ośmiu stanach zwycięzcy takich losowań mogą zachować anonimowość. Amerykanie powołują się na zasadę "Right to know", czyli prawo do dostępu do wiedzy i dokumentów publicznych. Ta reguła może jednak doprowadzić do niemałych kłopotów.