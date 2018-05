Jak informuje "Financial Times", rada nadzorcza Volkswagena rozważa, czy ubiegać się odszkodowania od byłego dyrektora generalnego koncernu motoryzacyjnego Martina Winterkorna. To nie pierwsze kłopoty byłego szefa Volkswagena. Winterkorn został wcześniej oskarżony przez prokuratorów w Detroit o spisek mający na celu wprowadzenie w błąd amerykańskich regulatorów.

Michael Brendel, rzecznik rady nadzorczej Volkswagena przyznał, że koncern od dłuższego czasu badał, czy roszczenia odszkodowawcze mogą być skierowane przeciwko byłym lub obecnym członkom zarządu.

- W tej kwestii kierujemy się wyłącznie dobrem firmy - powiedział Brendel, jednocześnie zastrzegając, że nie podjęto jednak ostatecznej decyzji.

Winterkorn, za pośrednictwem swoich prawników, odmówił komentarza w tej sprawie.

Jak informuje "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" były szef koncernu zarobił ponad 100 milionów euro w czasie swojej kariery w Volkswagenie. Do tego należy doliczyć 30 milionów euro, które trafiło do jego funduszu emerytalnego. Według FAS, teraz - w obliczu potencjalnego wniosku o odszkodowanie - jego cała fortuna może być jednak zagrożona.

Jakie zarzuty

Były szef Volkswagena Martin Winterkorn został oskarżony przez prokuratorów w Detroit o spisek mający na celu wprowadzenie w błąd amerykańskich regulatorów.

Zdaniem prokuratorów - jak podaje "Financial Times" - 70-latek jest jednym z sześciu byłych pracowników VW, którzy brali udział w projektowaniu i ukrywaniu nielegalnego oprogramowania znanego pod angielską nazwą "defeat device" (urządzenie udaremniające), używanego przez producenta samochodów w latach 2006-2015.



Winterkorn usłyszał zarzuty w marcu, ale zostały one ujawnione dopiero teraz.

Przypomnijmy, że Winterkorn zrezygnował ze stanowiska szefa koncernu niedługo po wybuchu skandalu związanego z fałszowaniem wyników pomiarów zawartości tlenków azotu w spalinach silników diesla.

Nielegalne urządzenia

We wrześniu 2015 roku Volkswagen przyznał się do zainstalowania w łącznie około 11 mln samochodów urządzeń udaremniających, które w celach oszczędnościowych wyłączało system neutralizowania tlenków azotu podczas normalnej eksploatacji samochodu i włączało go po rozpoznaniu, że silnik poddawany jest testom.



Volkswagen przyznał się w marcu 2017 roku do oszukania amerykańskich agencji regulacyjnych, w tym Agencję Ochrony Środowiska oraz Radę ds. Zasobów Powietrznych w Kalifornii. Urządzenia zainstalowano w prawie 600 tysiącach pojazdów sprzedawanych w USA od 2009 roku.

Winterkorn, który został szefem Volkswagena w 2017 roku twierdzi, że o sprawie dowiedział się dopiero w momencie, w którym została ona publicznie ujawniona. Niemieccy prokuratorzy są jednak zdania, że Winterkorn mógł być świadomy problemów znacznie wcześniej niż przyznaje.