Prezydent Stanów Zjednoczony Donald Trump rozmawiał ze swoimi współpracownikami o możliwości zakupu Grenlandii – podają amerykańskie media.

O sprawie jako pierwszy poinformował "Wall Street Journal". Doniesień gazety nie skomentował oficjalnie Biały Dom. Fakt zainteresowania Trumpa zakupem Grenlandii potwierdziły jednak w swoich źródłach także CNN, Reuters i AP.

Podzieleni współpracownicy

Według "WSJ"prezydent poruszał kwestię ewentualnego zakupu wyspy kilkakrotnie podczas spotkań i kolacji, zwracając się do swoich doradców z prośbą o wygłoszenie własnych opinii. Trump miał uważnie słuchać, gdy jego współpracownicy opowiadali mu o zaletach i możliwościach, związanych z posiadaniem Grenlandii.

Prezydent poprosił również jednego ze swoich doradców o dokładniejsze zbadanie sprawy. Pracownicy prezydenckiej administracji byli jednak podzieleni – niektórzy chwalili ten pomysł jako uzasadnioną strategię ekonomiczną, inni potraktowali go jako przelotny kaprys.

Jeden z informatorów gazety opisał rozmowy, do których miało dojść zeszłej wiosny. Trump zasugerował wtedy swoim współpracownikom zakup Grenlandii. Prezydent argumentował, że Dania ma problemy finansowe związane z wypłacaniem Grenlandii subwencji, które stanowią ponad połowę budżetu lokalnych władz.

- Co o tym myślicie? – miał zapytać Trump. – Czy według was to może się udać?

Według rozmówcy "Wall Street Journal", prezydent jest zainteresowany zakupem Grenlandii ze względu na jej zasoby naturalne.

"Wall Street Journal" zwraca jednak uwagę, że nie jest jasne, w jaki sposób Stany Zjednoczone miałyby przystąpić do zakup wyspy.

Prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedzi Danię na początku września. Jak pisze jednak Reuters, nie ma póki co przesłanek, by rozmowy o ewentualnym zakupie wyspy pojawiły się w programie prezydenckiej wizyty.

Zainteresowanie od lat

Donald Trump nie jest jednak pierwszym amerykańskim politykiem, który interesował się zakupem wyspy. W 1946 roku Harry Truman zaoferował za wykup Grenlandii 100 milionów dolarów, ale jego propozycja została odrzucona przed duńskie władze. W 1867 roku Departament Stanu USA chciał natomiast kupić nie tylko Grenlandię, ale też Islandię. Do transakcji jednak nie doszło. W tym roku Stany Zjednoczone wykupiły jednak od Rosji Alaskę za 7,2 miliona ówczesnych dolarów.

CNN przypomina, że na Grenlandii znajduje się baza lotnicza Thule, najbardziej wysunięta na północ siedziba wojsk amerykańskich. Jest w niej zainstalowany system radarowy wczesnego ostrzegania przed nadejściem pocisków batalistycznych, które mogą na przykład być wystrzelone z odległości tysięcy kilometrów z rosyjskiego terytorium.

Grenlandia to największa wyspa świata. Liczy 56 tysięcy mieszkańców i stanowi autonomiczną część Królestwa Danii. Rząd autonomiczny decyduje w większości spraw wewnętrznych, ale decyzje związane z bezpieczeństwem i polityką zagraniczną zapadają w Kopenhadze.