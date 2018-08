USA wprowadzają nowe sankcje wobec Rosji

Resort finansów USA nałożył we wtorek nowe sankcje na Rosję w związku z jej działalnością w sferze cybernetycznej i "związaną z Koreą Północną". Restrykcje obejmą dwoje Rosjan oraz trzy firmy rosyjskie i słowacką - poinformowało ministerstwo w komunikacie.

Sankcje związane z działalnością cybernetyczną zostały nałożone na firmę Vela-Marine z Petersburga i słowacką firmę Lacno S.R.O. za powiązania z rosyjską spółką Divetechnoservice, którą USA objęły sankcjami w czerwcu.



Divetechnoservice dostarcza rosyjskim agencjom rządowym różnego rodzaju sprzęt podwodny i systemy służące do nurkowania, w tym łódź podwodną.



Lacno i Vela-Marine zostały ukarane za "próbę działania w imieniu lub na polecenie Divetechnoservice". Ponadto Vela-Marine miała pomagać tej spółce obchodzić amerykańskie sankcje, a słowacka firma miała udzielać jej materialnej i finansowej pomocy oraz wsparcia technologicznego.



Dwoje Rosjan wymienionych w komunikacie na stronach ministerstwa finansów USA to Anton Nagibin i Marina Carewa - pracownicy Divetechnoservice. Waszyngton nałożył na nich restrykcje w postaci zamrożenia ich aktywów za "próbę udzielenia swemu pracodawcy pomocy w obchodzeniu wcześniejszych amerykańskich sankcji".

Kolejne sankcje

11 czerwca resort finansów USA nałożył sankcje na pięć rosyjskich firm i trzech szefów jednej z nich za zaangażowanie w cyberataki oraz wspieranie rosyjskich sił zbrojnych i służb wywiadowczych w innych wrogich działaniach. Wśród podmiotów objętych restrykcjami był właśnie Divetechnoservice, a sankcje nałożono też na trzech szefów tej firmy - Aleksandra Tribuna, Olega Czyrikowa i Władimira Kaganskiego.



Ministerstwo podkreśliło wówczas, że sankcje nałożono na mocy uchwalonej w zeszłym roku ustawy i rozporządzenia wykonawczego, mających na celu karanie za próby włamywania się do systemów komputerowych w USA.



Jest to również kontynuacja retorsji związanych z łamaniem sankcji wobec Pjongjangu; poprzednią rundę sankcji Waszyngton nałożył na Rosję 15 sierpnia, karząc rosyjską agencję świadczącą usługi portowe.

Zamrożone aktywa

Szef Vela-Marine Andriej Kuklin powiedział agencji Reutera po ogłoszeniu decyzji amerykańskiego ministerstwa finansów, że nie może skomentować informacji o obłożeniu restrykcjami jego firmy, ponieważ "nie wie, na czym polega problem".



Sankcje polegają na zamrożeniu aktywów w Stanach Zjednoczonych. Ponadto firmom amerykańskim nie wolno robić interesów z podmiotami objętymi sankcjami.



Również we wtorek przedstawiciele Departamentu Stanu i ministerstwa finansów USA powiedzieli podczas przesłuchania przez senacką komisję bankowości, że administracja prezydenta Donalda Trumpa gotowa jest wywrzeć jeszcze większą presję ekonomiczną na Rosję, "jeśli nie zmieni ona swego zachowania". Przesłuchanie w Senacie poświęcone było efektom amerykańskich sankcji wymierzonych w Moskwę.