Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w środę zarządził uziemienie wszystkich samolotów Boeing 737 MAX 8 i MAX 9. W USA maszyny tego typu mają w swojej flocie linie lotnicze American Airlines, United Airlines i Southwest Airlines.

Prezydent USA Donald Trump przekazał informację o uziemieniu maszyn w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu.

Stany Zjednoczone, obok Panamy, były ostatnim krajem mającym w swej flocie Boeingi 737 MAX, który do tej pory nie zamknął przestrzeni powietrznej dla tych samolotów.

Komunikat Boeinga

Boeing w komunikacie opublikowanym w środę wieczorem czasu polskiego podkreślił, że ma "pełne zaufanie" do bezpieczeństwa maszyn 737 MAX.

Jednak po konsultacji z amerykańską Federalną Administracją Lotnictwa Cywilnego (FAA), amerykańską Krajową Radą ds. Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) oraz władzami lotniczymi i jej klientami na całym świecie, Boeing zdecydował o zaleceniu FAA tymczasowego zawieszenia operacji wszystkich 371 samolotów typu 737 MAX.

Akcje Boeinga mocno w dół. Gigant stracił na wartości miliardy 25 miliardów dolarów - tyle na wartości rynkowej stracił tylko przez ostatnie dw... zobacz więcej » "W imieniu całego zespołu Boeinga składamy najgłębsze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim tych, którzy stracili życie w tych dwóch tragicznych wypadkach" - powiedział, cytowany w komunikacie, Dennis Muilenbuerg, prezes firmy Boeing.

"Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć przyczynę wypadków we współpracy z śledczymi i wdrożyć ulepszenia bezpieczeństwa oraz być pewnym, że to się nie powtórzy" - dodał.

Nie wiadomo, jak długo potrwa uziemienie maszyn. Przedstawiciel Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego podczas spotkania z dziennikarzami przyznał, że nie jest w stanie określić, kiedy uziemienie się zakończy, dodał natomiast, że sprawdzanie oprogramowania Boeingów 737 MAX potrwa "miesiące".

Uziemione boeingi

W niedzielę Boeing 737 MAX 8 linii Ethiopian Airways rozbił się kilka minut po starcie z lotniska w Addis Abebie. W katastrofie zginęło 157 osób - wszystkie znajdujące się na pokładzie. Była to druga katastrofa tego modelu samolotu, który wszedł do komercyjnego użytku niespełna dwa lata temu, w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Pod koniec października 2018 roku taki sam samolot rozbił się w Indonezji.



We wtorek późnym popołudniem Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) podjęła decyzję o zawieszeniu lotów tego typu samolotu na terenie UE. Wcześniej zamknięcie swoich przestrzeni powietrznych dla tego modelu samolotu ogłosiło kilka państw członkowskich - Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Irlandia, Austria, Belgia, Holandia i Polska, a także biorąca udział w pracach EASA Norwegia, która nie wchodzi w skład UE, ale stanowi cześć składową Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA).



Po katastrofie o uziemieniu samolotów Boeing 737 MAX zdecydowały też władze Etiopii, Chin, Indonezji, Australii, Malezji, Singapuru, Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kuwejtu, a także przewoźnicy między innymi z Argentyny, Brazylii, Meksyku, Mongolii, RPA, Maroka i Turcji.

Boeing jest największym producentem samolotów na świecie. Przez ostatnie trzy dni notowania akcji spółki spadły o 13 procent, co przełożyło się na 32 miliardy dolarów straty wartości rynkowej.