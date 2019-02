Prezydent Donald Trump ponownie zagroził nałożeniem dodatkowych ceł na europejskie samochody importowane do USA, jeżeli nie zawrze porozumienia handlowego z Europą.

Trump powiedział dziennikarzom po spotkaniu z kanclerzem Austrii Sebastianem Kurzem, że jego administracja rozważa obecnie nałożenie taryf na samochody z Unii Europejskiej. Prezydent USA groził już rok temu, że podejmie takie kroki.

Cła na unijne samochody