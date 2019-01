Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton ostrzegł w środę rynki finansowe przed handlowaniem wenezuelskim złotem, ropą naftową i innymi surowcami, ostrzegając, że USA mogą podjąć działania przeciw tym, którzy będą łamać to zalecenie.

"Moja rada dla bankierów, brokerów, traderów, pośredników i innych biznesów: nie handlujcie złotem, ropą naftową i innymi wenezuelskimi surowcami skradzionymi wenezuelskiemu narodowi przez mafię Maduro. Jesteśmy gotowi podjąć działania" - napisał Bolton na Twitterze.



Przedstawiciele Nicolasa Maduro próbowali bezskutecznie wycofać rezerwy złota. Stany Zjednoczone, które 23 stycznia jako pierwsze państwo uznały deklarację przewodniczącego parlamentu Juana Guaido o tymczasowym przejęciu urzędu prezydenta, w ostatnich dniach wprowadzają kolejne restrykcje gospodarcze wymierzone w reżim Nicolasa Maduro.

Sankcje

W poniedziałek nałożyły sankcje na wenezuelski państwowy koncern naftowy PDVSA (ropa naftowa jest głównym towarem eksportowym Wenezueli), a we wtorek przekazał Guaido kontrolę nad aktywami Wenezueli znajdującymi się na rachunkach rządowych tego kraju w amerykańskich bankach.



Maduro - który na początku stycznia został zaprzysiężony na drugą kadencję po wygraniu przez niego niespełniających standardów demokratycznych wyborów prezydenckich w zeszłym roku - oskarża Waszyngton o kierowanie puczem mającym na celu odsunięcie go od władzy i przejęcie kontroli nad największymi rezerwami ropy naftowej na świecie.