7,5 miliarda dolarów - tyle wynosi wartość towarów objętych karnymi cłami, które nałożyły w piątek Stany Zjednoczone na produkty z krajów Unii Europejskiej. Państwa unijne zapowiadały wcześniej, że są gotowe wykonać ten sam krok i wprowadzić cła odwetowe.

Nowe taryfy weszły w życie minutę po północy z czwartku na piątek czasu lokalnego (w piątek o godz. 6.01 w Polsce) i dotyczą w szczególności samolotów Airbus, francuskich win, szkockiej whisky, holenderskich serów, hiszpańskiej oliwy i niemieckich towarów przemysłowych.

Cła

Według danych Eurostatu objęte amerykańskimi cłami produkty odpowiadają eksportowi w wysokości około 6,8 mld euro w skali roku. W 2018 roku całkowity europejski eksport do Stanów Zjednoczonych wyniósł 320 mld euro. USA będą mogły nałożyć karne cła na unijne produkty. Rekordowa kara Światowa Organizacja Handlu (WTO) uznała, że subwencje unijne dla Airbusa były n... zobacz więcej »

I tak 10-procentowymi cłami obłożono samoloty Airbus produkowane we francuskiej Tuluzie i w niemieckich zakładach w Hamburgu, ale wyłączono z tego części do samolotów. Produkty rolne i tekstylia z UE obłożono 25-procentowymi taryfami. Chodzi o niemusujące wina francuskie, hiszpańskie, niemieckie i brytyjskie o zawartości alkoholu 14 proc. lub mniejszej i w opakowaniach o pojemności poniżej dwóch litrów; dodatkowymi cłami nie objęto win włoskich.



Ponadto cłami obłożono wysokoprocentowe brytyjskie napoje alkoholowe, w tym szkocką whisky single malt, a także wysokoprocentowe alkohole irlandzkie, niemieckie, hiszpańskie i włoskie; ale oszczędzono francuski koniak.



Na amerykańskiej liście znalazły się również: książki, masło, jogurty, kawa, niektóre owoce, wybrane gatunki serów, produkty z wieprzowiny i oliwa z oliwek z Hiszpanii i Francji (cła nie objęły włoskiej oliwy z oliwek ani włoskiego makaronu), a także niektóre tekstylia, głównie z Wielkiej Brytanii, oraz niemieckie i brytyjskie części do kamer i aparatów fotograficznych.

Konsekwencja decyzji WHO

USA zapowiedziały na początku października nałożenie ceł na setki produktów przemysłowych i rolnych z UE w związku z decyzją Światowej Organizacji Handlu (WTO), iż subwencje unijne dla Airbusa były nielegalne i w związku ze stratami Boeinga Stany Zjednoczone mogą nałożyć na UE karne taryfy na dobra warte 7,5 mld dolarów.



W reakcji na te zapowiedzi rządy Francji, Włoch, Niemiec i Hiszpanii oraz Komisja Europejska ostrzegły, że są gotowe wykonać taki sam krok, czyli wprowadzić cła odwetowe.



Zarówno UE, jak i USA zostały uznane przez WTO za winne nielegalnego subsydiowania swoich producentów lotniczych. 2 października WTO podjęła decyzję, która umożliwiła USA nałożenie taryf, jednak samo orzeczenie o tym, że europejskie subwencje dla Airbusa były nielegalne, zapadło wcześniej.



Komisja Europejska jeszcze w kwietniu opublikowała wstępną listę towarów importowanych z USA o wartości ok. 20 mld dolarów, na które może nałożyć cła w odwecie za amerykańskie subwencje dla Boeinga.