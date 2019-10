USA i Chiny osiągnęły częściowe porozumienie handlowe

Stany Zjednoczone i Chiny osiągnęły częściowe porozumienie po kolejnej rundzie rozmów handlowych w Waszyngtonie. Jak podała agencja Bloomberga, może ono doprowadzić do zawarcia rozejmu w wojnie handlowej, i w konsekwencji na podpisanie szerszej umowy.

Bloomberg, powołując się na osoby znające przebieg negocjacji, poinformował, że prezydent USA Donald Trump i przywódca Chin Xi Jinping mogą podpisać szerszą umowę jeszcze w tym roku.

Częściowe porozumienie

Amerykańskiej delegacji w trakcie rozmów w Waszyngtonie przewodniczyli sekretarz skarbu Steven Mnuchin i specjalny przedstawiciel rządu USA do spraw handlu Robert Lighthizer, a na czele chińskiego zespołu negocjacyjnego stał wicepremier Liu He.

Steven Mnuchin ocenił, że rozmowy "były bardzo produktywne".

W ramach porozumienia, zawartego po dwóch dniach negocjacji, Chiny miałyby częściowo zrezygnować z ceł na amerykańskie produkty rolne, a USA złagodziłyby taryfy na chińskie dobra eksportowe.

W wyniku porozumienia miałoby dojść do zawieszenia planowanej na 15 października podwyżki ceł na chińskie produkty warte rocznie około 250 miliardów dolarów z 25 procent na 30 procent. Ponadto - według Bloomberga - umowa może także opóźnić lub całkowicie odwołać podwyżkę zaplanowaną na połowę grudnia.

Agencja zaznaczyła jednak, że porozumienie może ulec zmianie. Jeszcze w piątek prezydent Trump ma się bowiem spotkać z wicepremierem Chin Liu He.

Na początku września informowaliśmy, że 15 grudnia amerykańska administracja planuje nałożyć kolejną transzę 15 procentowych ceł - tym razem na towary warte około 160 miliardów dolarów rocznie. Jeśli te cła wejdą w życie, niemal wszystkie towary przywożone z Chin do Stanów Zjednoczonych będą objęte wyższymi taryfami. Wprowadzenie ceł odwetowych zapowiedział również Pekin.

Rozmowy USA-Chiny

Rozmowy odbywały się w Biurze Przedstawiciela Handlowego USA (USTR) w pobliżu Białego Domu. Było to pierwsze spotkanie obu zespołów negocjacyjnych tak wysokiego szczebla od lipca.



W ramach trwającego od 15 miesięcy konfliktu handlowo-gospodarczego USA i ChRL nałożyły już karne i odwetowe cła na wzajemny eksport wart miliardy dolarów rocznie, a kolejne taryfy zapowiedziano na najbliższe miesiące.

W piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump napisał na Twitterze, że jeśli kraje dojdą do pełnego porozumienia, podpisze je niezwłocznie.