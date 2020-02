Chiny zapowiedziały w czwartek, że obniżą o połowę dodatkowe cła nałożone w ubiegłym roku na 1717 towarów sprowadzanych z USA. To efekt pierwszej części porozumienia handlowego podpisanego w styczniu w Waszyngtonie.

Jak zaznaczyła agencja Reutera, część ekspertów postrzega ruch Pekinu także jako chęć odzyskania zaufania po epidemii koronawirusa, która wpłynęła na rynki i nastroje wśród inwestorów.

Chiny obniżają cła

Ministerstwo finansów wyjaśniło, że dotychczasowe cła o wysokości 10 procent będą od tej daty wynosić 5 procent, a te 5-procentowe zostaną obniżone do 2,5 procent.

W wydanym w czwartek oświadczeniu komitetu do spraw taryf i opłat celnych przy Radzie Państwowej ChRL podkreślono, że decydując się na obniżkę taryf, Pekin spodziewa się, iż w trakcie dalszych negocjacji z Waszyngtonem uda się doprowadzić do obniżki wszystkich ceł.

Jak poinformowano, obniżka obejmie towary o łącznej wartości 75 miliardów dolarów.



"Wszyscy mówili, że to umowa, której nie da się zawrzeć". Jest podpis Trumpa Prezydent Donald Trump podpisał w środę umowę o wolnym handlu między USA, Meksyk... zobacz więcej » "Mamy nadzieję, że Stany Zjednoczone nadal będą się czuły związane warunkami umowy handlowej, której pierwsza część została przez nie zaaprobowana i wprowadzą jej postanowienia w życie tak, by rynki odbudowały nadszarpnięte zaufanie do wzajemnego handlu, co będzie sprzyjać dwustronnej wymianie handlowej i globalnemu wzrostowi gospodarczemu" - podkreślił minister finansów Chin Liu Kunszef.

Porozumienie handlowe

Zniesienie ceł stało się możliwe dzięki przełomowi w relacjach handlowych na linii USA-Chiny.

15 stycznia prezydent USA Donald Trump podpisał pierwszą część porozumienia handlowego z Chinami. Dokument przewiduje między innymi zwiększenie zakupów amerykańskich produktów przez ChRL oraz ograniczenie wojny celnej.



W ramach pierwszej części porozumienia Chiny zgodziły się zwiększyć import amerykańskich towarów co najmniej o 200 miliardów dolarów w porównaniu z wartością swojego importu z USA w 2017 roku. Stany Zjednoczone w zamian przystały między innymi na niewprowadzanie niektórych zapowiadanych wcześniej odwetowych ceł.



Mimo podpisania pierwszej części porozumienia handlowego nadal obowiązują odwetowe 25-procentowe taryfy, jakie USA nałożyły na chiński eksport, głównie produkty konsumpcyjne, o wartości 250 miliardów dolarów rocznie. Stanowi to ponad połowę rocznej wartości chińskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych.

Wojna handlowa

W toku trwającej 1,5 roku wojny handlowej obie strony wprowadzały karne i odwetowe cła na wzajemny eksport wart miliardy dolarów rocznie.

Waszyngton, który zainicjował rewizję dotychczasowych zasad dwustronnego handlu, zarzucał Pekinowi nieuczciwe praktyki gospodarcze, w tym wymuszanie transferów technologii od zagranicznych firm z celem kradzieży know-how, dotacje do rodzimego przemysłu i brak wzajemności w kwestii barier rynkowych.



W ramach pierwszej części porozumienia Chiny zobowiązały się do zaprzestania takich praktyk.