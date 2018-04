Co z wizami dla Polaków?

Co z wizami dla Polaków? "Źródło: tvn24"

Odtwórz: Trump: Gdy rozwijają się Stany Zjednoczone to rozwija się cały świat

Odtwórz: Co z wizami dla Polaków?

Odtwórz: Co z wizami dla Polaków?

Otrzymanie wizy do USA może być jeszcze trudniejsze niż dotychczas. Administracja Donalda Trumpa zaproponowała właśnie, aby osoby ubiegające się o wjazd na terytorium Stanów Zjednoczonych, musiały udostępniać szczegóły dotyczące swoich kont w mediach społecznościowych. Obowiązek ma dotyczyć nawet 14,7 miliona podróżnych rocznie.

Zgodnie z propozycją Departamentu Stanu, kandydaci ubiegający się o wizę do USA, będą musieli zamieścić w formularzu informacje dotyczące swoich profili w mediach społecznościowych. Obowiązek ma obejmować konta używane na przestrzeni ostatnich pięciu lat i dotyczyć takich serwisów jak Twitter, Facebook, Instagram, YouTube i LinkedIn.

Blokada dla ekstremistów

Brytyjski rząd bierze się za wizy dla bogatych Rosjan Brytyjska minister spraw wewnętrznych Amber Rudd zapowiedziała, że rząd przyjrzy... zobacz więcej » Zgodnie z zapewnieniami urzędników, taka kontrola ma służyć zidentyfikowaniu potencjalnych ekstremistów, chcących przedostać się na teren USA. Szacuje się, że nowa regulacja będzie dotyczyła ok. 14,7 mln ludzi rocznie i będzie obejmować zarówno wizy imigracyjne jak i nieimigracyjne.

Proponowane przepisy nie będą dotyczyły osób, które podróżują do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, czyli obywateli m.in. Wielkiej Brytanii, Kanady, Francji i Niemiec. Dotkną za to takie kraje jak Chiny, Indie, Meksyk czy Polskę.

Departament Stanu poinformował, że spod przepisów byłyby wyłączone wizy dyplomatyczne i urzędowe.

Jak przypomina brytyjski dziennik "The Guardian", taki pomysł nie jest nowy. Dane dotyczące profili w mediach społecznościowych były zbierane już od 2016 roku, kiedy prezydentem był jeszcze Barack Obama. Dotyczy to jednak wybranych osób i w ściśle określonych warunkach.

Teraz taka praktyka ma zostać rozszerzona. Oprócz danych dotyczących kont w mediach społecznościowych, podróżujący będą proszeni o podanie swoich numerów telefonów, adresów mailowych oraz historii podróży - wszystko z ostatnich pięciu lat. Aplikanci będą musieli wskazać też, czy byli kiedykolwiek deportowani albo czy ich krewni byli zamieszani w działalność terrorystyczną.

Co z wolnością słowa?

Rekordowa liczba mieszkańców Nowego Jorku. Ale Polonia się kurczy Liczba mieszkańców Nowego Jorku osiągnęła rekordowy poziom i przekroczyła 8,6 mi... zobacz więcej » Działacze na rzecz ochrony praw obywatelskich nie mają wątpliwości, że takie posunięcie uderzy w wolność słowa. - Ludzie będą teraz musieli się zastanawiać, czy to, co napiszą w internecie, nie zostanie przekręcone lub źle zrozumiane przez urzędnika państwowego - powiedziała Hina Shamsi z American Civil Liberties Union, amerykańskiej organizacji non-profit, której celem jest ochrona praw obywatelskich gwarantowanych przez konstytucję.



Wniosek złożony przez Departament Stanu trafił do Biura Zarządzania i Budżetu, który ma 60 dni na podjęcie decyzji o jego zatwierdzeniu.

Nie spełniamy kryterium

Aby dany kraj podpisał umowę z USA o ruch bezwizowym musi przede wszystkim spełniać kryterium związane z odsetkiem odmów wizowych. Wymagany jest odsetek poniżej 3 proc., a w Polsce wynosi on obecnie 5,9 proc.

W ubiegłym roku ambasador USA w Polsce Paul Jones mówił, że prezydent Trump popiera zniesienie wiz dla Polaków. Przypomniał też, że wcześniej w liście do kierownictwa Kongresu, wsparcie dla elastyczności umożliwiającej włączenie Polski do programu, wyraził prezydent Obama.