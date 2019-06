Po 20 latach negocjacji Unia Europejska i kraje Ameryki Południowej zrzeszone w organizacji gospodarczej Mercosur zawarły umowę handlową.

Mercosur to międzynarodowa organizacja gospodarcza zrzeszająca takie kraje jak Argentyna, Brazylia, Urugwaj i Paragwaj.

Brazylijski prezydent Jair Bolsonaro powiedział, że to "jeden z najważniejszych kontraktów handlowych wszechczasów". Rząd Bolsonaro udostępni plantatorom chronione obszary puszczy amazońskiej Zgodnie z zapowiedziami nowego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro jego rząd udo... zobacz więcej »

"Nasz zespół, kierowany przez ambasadora Ernesto Araújo, właśnie zamknął umowę Mercosur-UE, która była negocjowana od 1999 roku. Będzie to jedna z najważniejszych umów handlowych wszechczasów i przyniesie ogromne korzyści naszej gospodarce" - napisał na Twitterze.



Brazylijski rząd poinformował, że umowa zakłada zniesienie ceł na produkty takie jak soki pomarańczowe, kawy rozpuszczalne i owoce – podaje Reuters.

BBC dodaje, że Mecosur chce także zwiększyć eksport wołowiny, cukru, drobiu i innych produktów rolniczych.

Unia Europejska liczy natomiast na zwiększenie dostępu do rynków krajów Mecosuru dla firm przemysłowych i motoryzacyjnych swoich państw członkowskich.

Największe porozumienie handlowe

Mercosur, liczący ponad 260 milionów mieszkańców, jest jednym z największych na świecie obszarów gospodarczych. Liczba ludności Unii Europejskiej to ponad 512 milionów.

W 2018 r. wartość unijnego eksportu do państw Mercosur wyniosła ok. 45 miliardów euro, a wartość unijnego importu z tych państw - 42,6 mld. Dla tego południowoamerykańskiego ugrupowania UE jest już najważniejszym partnerem handlowym i inwestycyjnym.

Państwa Mercosur eksportują do UE przede wszystkim żywność, napoje i tytoń, a importują z Unii głównie maszyny, sprzęt transportowy, chemikalia i produkty farmaceutyczne.

"To historyczny moment " - napisał na twitterze przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Junkcer.



#Mercosur #trade deal done! A historical moment. In the midst of international trade tensions, we are sending a strong signal that we stand for rules-based trade. Largest trade agreement has ever concluded. Positive outcome for environment & consumers.https://t.co/AE5z78c81J — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) June 28, 2019

Krytyka ekologów

Zawarcie umowy handlowej z krajami Mercosur krytykują jednak ekolodzy. - Z perspektywy klimatu, to może być najgorsza umowa handlowa Unii Europejskiej – powiedziała działaczka organizacji Fern Perrine Fournier.

- Komisja Europejska twierdzi, że przoduje w handlu opartym na wartościach. Podpisała jednak umowę z rządem, który neguje problemy klimatyczne, który rozpoczął atak na Amazonię i jej rdzennych mieszkańców. Ta umowa sprawia, że Unia Europejska bierze udział w groźnej polityce Bolsonaro i unicestwia spuściznę Junckera w dziedzinie klimatu i praw człowieka –podkreśliła Fournier.

Umowę skrytykowała także organizacja Greenpeace. Według zrzeszonych w niej ekologów podpisanie umowy, które może skutkować zwiększeniem popytu na produkty rolne w Ameryce Łacińskiej, to "katastrofa dla środowiska po obu stronach Atlantyku". Według aktywistów porozumienie handlowe doprowadzi do dalszej destrukcji lasów deszczowych i wpłynie na bezpieczeństwo zamieszkałych w nich ludzi.