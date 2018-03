Przywódcy krajów Unii Europejskiej wezwali w piątek Stany Zjednoczone do stałego wykluczenia Wspólnoty z nowych taryf na stal i aluminium.

"UE wzywa do stałego wykluczenia jej z taryf USA. Rada Europejska wyraziła ponowne przywiązanie do silnych relacji transatlantyckich jako podstawy bezpieczeństwa dla UE i USA" - napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. UE podkreśliła też wsparcie dla dialogu dotyczącego wspólnych problemów odnoszących się do handlu.



EU calls for permanent exemption from US tariffs. #EUCO recalls commitment to strong transatlantic relations as a cornerstone of security, prosperity for US, EU and underlines support for dialogue on trade issues of common concern. #overcapacity https://t.co/5is7GKxyng — Donald Tusk (@eucopresident) 23 marca 2018

"Chiny nie chcą wojny handlowej, ale się przed nią nie cofną" Chiny mogą podwyższyć opłaty celne na amerykańską wieprzowinę, aluminium i inne... zobacz więcej » Przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer mówił w czwartek, że UE ma zostać zwolniona z amerykańskich ceł na stal i aluminium. W piątek pojawiły się informacje, że wyłączenie będzie czasowe - ma obowiązywać do 1 maja.



Komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem, która była na rozmowach w Waszyngtonie, przekazała unijnym ambasadorom, że administracja Trumpa powiązała wyłączenie UE z ceł ochronnych z rozpoczęciem rozmów na temat globalnych problemów w handlu.

Dyplomaci, z którymi rozmawiała Polska Agencja Prasowa, podkreślają, że chodzi o wspólne podejście transatlantyckie wobec Chin. Problemem, na który zwracają uwagę Amerykanie nie jest tylko kwestia nadprodukcji dotowanej przez państwo stali, ale też kwestia wykorzystania własności intelektualnej przez Chiny i nadwyżka w bilansie handlowym tego kraju z USA.

Zmiana stanowiska

W czwartek prezydent USA Donald Trump podpisał memorandum, które uruchomi sankcje handlowe wobec Chin, obejmujące cła odwetowe i ograniczenie inwestycji; wartość taryf, jakie będą nałożone na chiński eksport, ma wynieść 50 mld dolarów.



Unijni dyplomaci wskazują, że o ile jeszcze pięć lat temu Chiny jawiły się jako wschodząca potęga, teraz stanowią realne zagrożenie gospodarcze dla świata zachodniego. Podejście krajów UE do tego problemu nie jest jednolite - cześć opowiada się za zachowaniem wolnego handlu, ale są takie, które zmieniają swoje stanowisko - powiedział rozmówca PAP.

We wnioskach ze szczytu napisano, że Rada Europejska żałuje decyzji USA o wprowadzaniu taryf na stal i aluminium. Liderzy wskazali, że te środki nie mogą być uzasadniane względami bezpieczeństwa narodowego.

Nieodpowiednie środki