Rzecznik francuskiego rządu Benjamin Griveaux powiedział w środę, że państwa Unii Europejskiej są gotowe zwrócić się do Światowej Organizacji Handlu (WTO), jeśli decyzja USA o wycofaniu się z porozumienia nuklearnego z Iranem miałaby szkodzić interesom europejskich firm.

"Unia Europejska jest gotowa zakwestionować w WTO każde jednostronne posunięcie, które godziłoby w interesy firm europejskich, i odpowiedzieć proporcjonalnie, oczywiście zgodnie z regułami tej organizacji międzynarodowej" - oświadczył Griveaux na cotygodniowym briefingu dla prasy.

Ceny ropy w górę. Po decyzji Trumpa Notowania ropy naftowej w USA odbiły się w środę o 2,4 procent, po spadku we wto... zobacz więcej »

Ochrona firm

Także niemiecki minister finansów Olaf Scholz zapowiedział w środę starania o ochronę firm europejskich przed negatywnymi skutkami decyzji prezydenta Donalda Trumpa w sprawie Iranu.

Z kolei kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła tego dnia, że Europejczycy mimo wycofania się USA będą respektować postanowienia umowy nuklearnej z Iranem i "zrobią wszystko", by Teheran pozostał w układzie.

"Utrzymanie paktu przy życiu"

Prezydent Francji Emmanuel Macron w środę rozmawiał telefonicznie z prezydentem Iranu Hasanem Rowhanim, z którym ustalił, że zarówno Paryż, jak i Teheran chcą utrzymać w mocy porozumienie nuklearne.



"Prezydent Francji i prezydent Iranu uzgodnili, że będą nadal współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby kontynuować wdrażanie układu nuklearnego i zapewnić stabilność regionu" - głosi komunikat Pałacu Elizejskiego.



Macron zapewnił też Rowhaniego, że Francja pragnie, by porozumienie nuklearne pozostało w mocy, i zaapelował, by Teheran również czynił starania o "utrzymanie przy życiu" tego paktu.



Prezydent Trump ogłosił we wtorek wieczorem, że wycofuje USA z międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem, dodając, że porozumienie to było w "samej swej istocie" nieudane, ponieważ ten "fatalny, jednostronny układ nie przyniósł pokoju".

Zapowiedział, że "potężne sankcje" wobec Iranu wchodzą natychmiast w życie.