Niemcy, Brazylia i Hiszpania. To zdaniem analityków szwajcarskiego banku UBS trójka głównych faworytów do tryumfu w nadchodzących Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Wysoko oceniane są także szanse Polaków, choć nie na finał, ale na zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Gorzej od nas w zestawieniu wypadają choćby reprezentacje Chorwacji, Kolumbii i Szwecji.

Szwajcarski bank UBS ocenia, że Niemcy mają 24 proc. szans na końcowe zwycięstwo w turnieju. To najwięcej wśród wszystkich 32 uczestników Mistrzostw Świata w 2018 roku.

W ścisłym gronie faworytów do zdobycia trofeum wymienia się jeszcze Brazylię - 19,8 proc., a także Hiszpanię - 16,1 proc. Wysoko oceniane są również szanse Anglików - 8,5 proc. i Francuzów - 7,3 proc.

Gospodarze turnieju Rosjanie, zdaniem analityków, mają zaledwie 1,6 proc. szans na końcowy triumf.

Co z podopiecznymi Adama Nawałki?

Szanse reprezentacji Polski na końcowy sukces nie są oceniane wysoko. Wynoszą mniej niż w przypadku Rosjan, bo zaledwie 0,9 proc. Znacznie lepiej wygląda natomiast sytuacja jeżeli chodzi o wyjście grupy.

UBS szacuje, że nasze szansę na zajęcie pierwszego miejsca to 35,4 proc., najwięcej spośród reprezentacji, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć w pierwszej fazie mistrzostw.

Zdaniem analityków, Kolumbijczycy mają 28,2 proc. szans na zajęcie pierwszego i 27,9 proc. szans na zajęcie drugiego miejsca w grupie. Senegalczycy z kolei mają odpowiednio 19,9 i 22,8 proc. szans, zaś Japończycy 16,6 i 20,6 proc.

Różnice między czterema reprezentacjami nie są zatem duże, co oznacza, że rywalizacja w polskiej grupie zapowiada się na wyrównaną.

Półfinał w kategoriach sensacji

Zgodnie z przewidywaniami banku, podopieczni Adama Nawałki mają także spore szanse na awans do ćwierćfinału mundialu. Oszacowano je na 24,7 proc. Ewentualny awans do półfinału będzie trzeba jednak postrzegać w kategoriach sensacji. Analitycy UBS dają reprezentacji Polski bowiem 7,1 proc. szans na awans do półfinału.

Bank nie daje dosłownie żadnych szans na końcowy tryumf w Mistrzostwach Świata reprezentacjom: Egiptu, Tunezji, Kostaryki, Arabii Saudyjskiej oraz Panamy.