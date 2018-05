Obecnie w Unii Europejskiej ponad 17 milionów osób starszych (65 lat i więcej), czyli 18,2 proc. ich liczby, jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To blisko 2 miliony mniej niż 10 lat temu - informuje Komisja Europejska.

Różnice między poszczególnymi grupami ludności są jednak ciągle znaczne. Przykładowo, emerytury kobiet są o 37 proc. niższe niż mężczyzn ze względu na ich niższe zarobki i krótszą aktywność zawodową wynikającą z obowiązków opiekuńczych.

Podobnie osoby pracujące na podstawie niestandardowych form zatrudnienia lub prowadzące działalność na własny rachunek często mają mniej korzystne warunki dostępu do uprawnień emerytalno-rentowych i kumulowania tych uprawnień niż osoby objęte standardowymi formami zatrudnienia.

Rośnie z wiekiem

Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób w starszym wieku wzrasta również wraz z wiekiem. Ponad połowa wszystkich osób starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w UE ma co najmniej 75 lat. Wynika to z faktu, że chociaż potrzeby wzrastają wraz z wiekiem, wartość świadczeń emerytalnych podczas emerytury zmniejsza się. Słony rachunek od państwa. Ile musimy wyłożyć na emerytury, armię i program 500 plus? Niemal 21,5 tysiąca złotych - tyle według wyliczeń Forum Obywatelskiego Rozwoju... zobacz więcej »

Komisja jest zdanie, że systemy emerytalne muszą promować dłuższą aktywność zawodową, zgodnie ze stale rosnącym wskaźnikiem średniego dalszego trwania życia. Można to osiągnąć poprzez zachęcanie do uczenia się przez całe życie, zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, dostosowanie wieku emerytalnego, nagradzanie późniejszego przejścia na emeryturę oraz zniechęcanie do wczesnego kończenia aktywności zawodowej.

Unijni urzędnicy wskazują na elastyczne możliwości organizacji czasu pracy, w tym łączenia świadczeń emerytalnych z dochodami pochodzącymi z pracy, oraz zachęty podatkowe na rzecz późniejszego przechodzenia na emeryturę.

Różnice w emeryturach

Państwa członkowskie - jak podkreśla KE - powinny również podejmować dalsze kroki w celu zlikwidowania zróżnicowania emerytur ze względu na płeć, wdrażając strategie zapewniające równość szans, na przykład poprzez wspieranie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym i równy podział obowiązków opiekuńczych, a także możliwość zmiany intensywności pracy oraz przerwy w karierze zawodowej.

Ważne jest również rozszerzenie systemu emerytalnego na osoby pracujące na podstawie niestandardowych form zatrudnienia lub prowadzące działalność na własny rachunek, a także promowanie gromadzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych.

- Każdy emeryt ma prawo do godnego życia. (...) Adekwatne emerytury są niezbędne w celu zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych w Europie, szczególnie kobiet. Musimy zagwarantować, by osoby pracujące na podstawie niestandardowych form zatrudnienia lub prowadzące działalność na własny rachunek nie były pomijane. Naszym priorytetem musi być kontynuowanie obecnych reform, których celem jest zapewnienie adekwatnych emerytur dla każdego - mówiła w poniedziałek Marianne Thyssen, unijna komisarz do spraw zatrudnienia.

Sprawozdanie na temat adekwatności świadczeń emerytalnych sporządzane jest co trzy lata przez Komisję Europejską i Komitet Ochrony Socjalnej. W sprawozdaniu opublikowanym w 2018 r. przeanalizowano, w jaki sposób obecne i przyszłe emerytury przyczyniają się do zapobiegania ubóstwu osób starszych i utrzymania dochodów kobiet i mężczyzn w całym okresie ich emerytury.