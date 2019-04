Uber ponownie obniżył prognozowaną wycenę firmy przed planowanym wejściem na giełdę - podał dziennik "Wall Street Journal" powołując się na źródła bliskie sprawie. Obecnie Uber prognozuje, że kapitalizacja rynkowa firmy osiągnie poziom pomiędzy 80 a 90 miliardów dolarów.

Według gazety Uber chce, aby wycena jego akcji ukształtowała się na poziomie 44-50 dol. za sztukę. W dniu debiutu firma planuje zgromadzić środki między 8 a 10 mld dol. - twierdzą źródła "WSJ". Wcześniejsze prognozy Ubera zakładały, że cena akcji może wynieść od 48 do 55 dol. za sztukę, co oznaczałoby wycenę całej firmy na poziomie od 90 do 100 mld dol. - przypomina nowojorski dziennik. Śmiertelny wypadek z udziałem autonomicznego auta. Prokuratura: firma Uber bez zarzutów Firma Uber nie ponosi odpowiedzialności za śmiertelny wypadek z udziałem jej sam... zobacz więcej »

Drugi największy debiut

Debiut Ubera ma być drugim największym pod względem kapitalizacji rynkowej na amerykańskiej giełdzie po chińskim koncernie Alibaba. W ubiegłym roku analitycy Goldman Sachs i Morgana Stanleya oceniali, że wycena Ubera może wynieść nawet 120 mld dol.

Oficjalna wycena, którą Uber zamierza ujawnić w najbliższym czasie, według "WSJ" będzie uwzględniała również inwestycję około 500 mln dol. ze strony PayPala, który obecnie współpracuje z Uberem w zakresie obsługi transakcji.

Uber ujawnił również najnowsze dane kwartalne. Wynika z nich, że kierowcy Ubera wykonali 1,5 miliarda przejazdów w ciągu pierwszych miesięcy 2019 roku. Firma odnotowała jednak też stratę netto w wysokości miliarda dolarów.

"Nagrody uznania"

Oprócz PayPala udziały w Uber ma też kilka innych podmiotów. Należą do nich m.in. Alphabet, japoński Softbank oraz Saudi Public Investment Fund. Swój znaczący udział ma także założyciel Ubera, Travis Kalanick.



Jak pisze BBC, inwestorzy będą naciskać na Ubera w kwestiach takich jak przyszła rentowność, relacje firmy z miastami i kierowcami, postęp w rozwoju autonomicznej motoryzacji.

Uber świadczy przede wszystkim usługi przewozowe. Oprócz tego, firma rozwija i testuje samochody autonomiczne oraz dostarcza żywność w ramach usługi Uber Eats.