Prawie osiem miesięcy po tym, gdy jeden z autonomicznych pojazdów Ubera śmiertelnie potrącił pieszą w Arizonie, firma chce wznowić testy na drogach publicznych.

Uber poinformował w piątek o zwróceniu się przez firmę do Departamentu Transportu Pensylwanii o pozwolenie na wznowienie testów autonomicznych pojazdów na drogach publicznych w Pittsburghu.

W raporcie dla amerykańskiej National Highway Traffic Safety Administration (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) firma poinformowała, że zamierza wznowić testowanie samochodów autonomicznych z dwoma kierowcami awaryjnymi na przednim siedzeniu. Uber oświadczył także, że chce wdrożyć automatyczny system hamowania i podejdzie bardziej rygorystycznie do monitorowania pracowników.

Uber testował swoje auta samojezdne na publicznych ulicach już wcześniej. Podczas jednej z prób doszło jednak do tragedii. Kobieta, która w niedozwolonym miejscu przechodziła przez jezdnię, została potrącona przez autonomiczny pojazd należący do firmy. 49-latka została przewieziona do szpitala, ale nie udało się jej uratować. Firma z powodu wypadku zawiesiła wszystkie testy takich samochodów, prowadzone w USA i Kanadzie.

Tragedii można było uniknąć

W czerwcu policja w Tempe w Arizonie powiedziała, że kierowca rezerwowy w był rozproszony i oglądał transmisję telewizyjnego show "The Voice" na telefonie. Jak stwierdziła policja, tragedii, która wstrząsnęła dopiero rodzącą się branżą, można było "całkowicie uniknąć".

Był to pierwszy wypadek ze skutkiem śmiertelnym z udziałem pojazdu autonomicznego. Zdarzenie było postrzegane jako porażka dla branży, która chce by pojazdy autonomiczne były wykorzystywane komercyjnie.

- Naszym celem jest praca nad odzyskaniem zaufania i praca nad rozwojem całej branży – powiedział dyrektor ds. bezpieczeństwa systemów samochodowych Ubera Noah Zych. – Uważamy, że właściwym krokiem będzie postawienie na otwartość i przejrzystość, jeżeli chodzi o naszą działalność – dodał.