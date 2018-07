Chiny, Stany Zjednoczone i Rosja mają obowiązek, by nie rozpoczynać wojen handlowych - powiedział w poniedziałek w Pekinie przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Wezwał te trzy kraje do działań na rzecz zreformowania Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Występując na konferencji prasowej podczas dorocznego szczytu ChRL-UE Tusk zaznaczył, że "jest jeszcze czas, aby zapobiec konfliktom i chaosowi".

Podkreślił, że WTO potrzebuje nowych przepisów między innymi dotyczących transferu technologii.



Premier Chin Li Keqiang zapewnił, że jego kraj chce dążyć do bardziej zrównoważonego handlu z Unią Europejską. - ChRL potrzebuje postępu w negocjacjach z UE, a obie strony powinien łączyć cel szybkiego zawarcia porozumień - dodał.

