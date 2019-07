Mieszkaniec Rzymu postanowił odesłać na Sardynię śnieżnobiały piasek z plaży, który zabrał jako pamiątkę z wakacji 40 lat temu. Jak wyjaśnił, zdecydował się na to za sprawą kampanii przestrzegającej turystów przed wywożeniem skarbów natury z włoskiej wyspy.

Dziennik "La Nuova Sardegna" podał, że gruboziarnisty, wyjątkowy piasek pochodzi z malowniczej plaży Is Arutas koło Oristano.

"Lekkomyślne czyny"