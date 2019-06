Turysta na Sardynii został ukarany grzywną w wysokości 41 euro za to, że zostawił otwarte okno w zaparkowanym samochodzie. Uznano to za "podżegania do kradzieży" - podały włoskie media w piątek.

Mieszkaniec Turynu przebywający na wakacjach w Alghero na włoskiej wyspie otrzymał mandat od tamtejszej straży miejskiej za to, że nie zastosował koniecznych środków zapobiegawczych, by nie dopuścić do kradzieży tego, co jest w aucie, jak i samego pojazdu.

"Nakłanianie do popełnienia przestępstwa"