Sądy państw członkowskich Unii Europejskiej mogą nakazać serwisom takim jak Facebook usunięcie komentarzy, które zostały wcześniej uznane za bezprawne - wynika z czwartkowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Eva Glawischnig-Piesczek, przewodnicząca klubu parlamentarnego austriackich Zielonych i federalna rzeczniczka tej partii, pozwała Facebook Ireland przed sądami w swoim kraju. Wniosła ona o nakazanie Facebookowi usunięcia komentarza opublikowanego przez pewnego użytkownika na tym portalu społecznościowym, naruszającego jej cześć.

Nakazanie usunięcia informacji