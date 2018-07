Prezydent Donald Trump skrytykował w czwartek Unię Europejską na Twitterze za nałożenie na Google kary w wysokości 4,34 miliarda euro za łamanie unijnych przepisów. "Mówiłem wam! Oni naprawdę wykorzystują USA, ale to się skończy!" - napisał prezydent.

"Unia Europejska właśnie nałożyła karę Pięciu Miliardów Dolarów na jedną z naszych wspaniałych grup - Google" - głosi tweet.



I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018





Kara za łamanie przepisów

KE poinformowała w środę o nałożeniu na Google kary za łamanie przepisów antymonopolowych na rynku systemów operacyjnych, wykorzystywanych między innymi przez smartfony. Amerykański koncern zapowiedział odwołanie.

Bruksela nakłada gigantyczną karę na Google'a. Najwyższą w historii Komisja Europejska poinformowała w środę o nałożeniu na Google kary wynoszącej 4... zobacz więcej » Chodzi o praktyki dotyczące urządzeń mobilnych z systemem Android, których celem było wzmocnienie dominującej pozycji rynkowej wyszukiwarki internetowej Google.

Sprawa ta ma niebagatelne znaczenie, bo obecnie ponad połowa ruchu w internecie generowana jest za pośrednictwem urządzeń mobilnych. W skali światowej 80 procent z nich ma zainstalowany system operacyjny Android. Odsetek ten jest jeszcze wyższy, jeśli wziąć pod uwagę tylko tańsze z tych urządzeń. Łącznie to ponad 2 miliardy telefonów i tabletów, których właściciele generują zyski dla Google.

Grzywna wobec amerykańskiego potentata jest najwyższą w historii karą, jaką Unia Europejska zdecydowała się nałożyć za łamanie regulacji antymonopolowych.

Firma Google dostała 90 dni na zaprzestanie swoich praktyk, w przeciwnym razie grozi jej kara sięgająca nawet 5 procent średniego dziennego światowego obrotu spółki matki - koncernu Alphabet.