Prezydent Donald Trump napisał w środę na Twitterze, że nie ma wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Pekin ogłosił tego dnia listę 106 amerykańskich produktów, na które zamierza wprowadzić cła w reakcji na taryfy celne zapowiedziane przez USA.

"Nie jesteśmy w stanie wojny handlowej z Chinami, ta wojna została przegrana wiele lat temu przez głupich, lub niekompetentnych ludzi, którzy reprezentowali USA" - uznał prezydent.



We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 kwietnia 2018

Jak ocenił prezydent Trump, Stany Zjednoczone mają obecnie deficyt handlowy z Chinami na poziomie 500 mld dolarów rocznie. W kolejny wpisie dodał: "Będąc 500 mld dol. na minusie, nie można przegrać".

Proporcjonalna odpowiedź Chin

Pekin odpowiada na decyzję Trumpa. Cła na 128 amerykańskich towarów Chiński resort handlu ogłosił objęcie 128 amerykańskich towarów cłami w wysokośc... zobacz więcej » Z kolei amerykański minister handlu Wilbur Ross wyraził w telewizji CNBC opinię, że "chińskie działania odwetowe w dziedzinie handlu są względnie proporcjonalne do taryf USA". Powiedział, że nie może podać terminarza jakichkolwiek amerykańsko-chińskich negocjacji handlowych. Oświadczył też, że spodziewa się globalnego sprzymierzenia przeciwko chińskim praktykom handlowym.

Waszyngton opublikował wykaz ponad 1300 chińskich produktów, które zamierza obciążyć 25-procentowymi cłami, aby ukarać Pekin za kradzież własności intelektualnej amerykańskich firm. Chińskie władze zaprzeczają tym zarzutom i potępiają amerykańskie cła.



Na liście chińskiego resortu finansów, oprócz soi, samochodów i chemikaliów, znalazła się też whisky, wyroby tytoniowe, niektóre rodzaje wołowiny, wyroby plastikowe, sok pomarańczowy, część wyrobów z sorga i niektóre samoloty.

Od kiedy cła?

Data wprowadzenia chińskich ceł będzie uzależniona od wejścia w życie ceł amerykańskich – zapowiedziało ministerstwo finansów ChRL. Biuro przedstawiciela USA ds. handlowych ogłosiło swoją listę we wtorek, a cła mogą wejść w życie po upływie 60 dni, które przewidziano na konsultacje.



Karne taryfy celne USA uderzają w produkty promowane przez chińskie władze w ramach strategii "Made in China 2025". Na liście ponad 1300 chińskich towarów, które mogą zostać obciążone 25-procentowym cłem, znalazły się m.in. urządzenia i komponenty stosowane w medycynie, transporcie i produkcji przemysłowej.



Otrzymanie wizy do USA może być jeszcze trudniejsze. Jest propozycja nowych przepisów Otrzymanie wizy do USA może być jeszcze trudniejsze niż dotychczas. Administracj... zobacz więcej » Planowane karne cła amerykańskie i chińskie taryfy odwetowe to element narastających napięć handlowych pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata. Wcześniej prezydent USA Donald Trump wprowadził taryfy na stal i aluminium, z których Chiny nie zostały wyłączone. Pekin odpowiedział na to cłami na 128 amerykańskich towarów, których import do Chin szacuje się na 2,75 mld dol. rocznie.



Chińskie władze utrzymują, że nie chcą wojny handlowej, ale w przypadku jej wybuchu będą walczyć do samego końca w obronie swoich interesów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Reuters zwraca uwagę, że w odróżnieniu od listy Waszyngtonu, zawierającej wiele mało znanych wyrobów przemysłowych, na chińskiej liście są ważne produkty rolne, takie jak soja, mrożona wołowina, bawełna "ze stanów od Iowy po Teksas, które głosowały na Donalda Trumpa w wyborach w 2016 roku".



"Podczas gdy Waszyngton wziął na cel produkty, korzystające z chińskiej polityki przemysłowej, łącznie z inicjatywą 'Made in China 2025' (...) lista Pekinu wydaje się zmierzać do wyrządzenia szkody politycznej" - dodaje agencja.