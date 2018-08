Każdy, kto prowadzi interesy z Iranem nie będzie robił ich ze Stanami Zjednoczonymi - oświadczył we wtorek prezydent USA Donald Trump. Nad ranem czasu polskiego weszły w życie nowe amerykańskie sankcje przeciwko Teheranowi.

"Oficjalnie zostały wprowadzone sankcje na Iran. To są najbardziej uciążliwe sankcje, jakie kiedykolwiek zostały nałożone, a w listopadzie nasilą się do kolejnego poziomu" - napisał na Twitterze Donald Trump.



"Każdy, kto prowadzi interesy z Iranem, nie będzie prowadził interesów z USA" - ostrzegł amerykański prezydent. Zaznaczył, że chodzi mu o "pokój na świecie".

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2018

Sankcje na Iran weszły w życie

We wtorek o godzinie 6 czasu polskiego Stany Zjednoczone przywróciły część sankcji na Iran.



Weszły w życie przywrócone przez USA sankcje na Iran Przywrócone przez Stany Zjednoczone sankcje na Iran weszły w życie we wtorek po... zobacz więcej » Pierwsze ograniczenia dotyczą irańskiego sektora finansowego i przemysłu, między innymi odcinają Iran od dostępu do amerykańskiej waluty, handlu metalami przemysłowymi i szlachetnymi, węglem, oprogramowaniem przeznaczonym dla przemysłu. Zagraniczni inwestorzy nie mogą również nabywać irańskich obligacji, ani pośredniczyć w ich emisji.



Kolejna seria restrykcji przewidziana na listopad ma być wymierzona w sektor naftowy, gazowy oraz w irański bank centralny.



Celem restrykcji, zapowiedzianych w maju, po wycofaniu się USA z międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem, jest - jak podkreślał Trump - "wywarcie maksymalnej presji" na Teheran.



Amerykański prezydent zaznaczał jednocześnie, że jest otwarty na negocjacje z Teheranem w sprawie szerszego paktu niż ten zawarty w 2015 roku między Iranem a sześcioma mocarstwami (USA, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Chiny, Rosja).

Odpowiedź Teheranu

Prezydent Iranu Hasan Rowhani oświadczył w poniedziałek, na kilka godzin przed wprowadzeniem amerykańskich sankcji wobec Teheranu, że USA pożałują tej decyzji. Wezwał Irańczyków do zachowania jedności, by mogli stawić czoło problemom gospodarczym wywołanym przez restrykcje.