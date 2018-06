Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump napisał w piątek na Twitterze, że jeśli taryfy celne na amerykańskie produkty nie zostaną szybko usunięte, to nałoży 20-procentowe cło na wszystkie samochody montowane w Unii Europejskiej. Wcześniej w piątek zaczęły obowiązywać odwetowe cła Unii Europejskiej na amerykańskie dobra.

"Jeśli te taryfy i bariery nie zostaną szybko złamane i zlikwidowane, nałożymy 20-procentowe taryfy na wszystkie ich samochody sprowadzane do USA. Montujcie je tutaj!" - ogłosił Trump w tweecie.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 czerwca 2018

Na giełdach po tym wpisie prezydenta spadły notowania firm motoryzacyjnych. Ford Motor stracił 0,5 proc., a General Motors 0,3 proc.

Niebezpieczny import

"Nie chcieliśmy tego robić, ale nie ma innego wyboru". Unia odpowiada USA W najbliższy piątek w UE zaczną obowiązywać unijne cła odwetowe wobec USA, po ty... zobacz więcej » Ministerstwo handlu USA bada, czy import samochodów i ich części stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Szef tego resortu Wilbur Ross powiedział w czwartek, że raport w tej sprawie będzie gotowy pod koniec lipca lub w sierpniu.



Trump oskarżał często niemieckie firmy motoryzacyjne eksportujące samochody do USA o nieuczciwe praktyki handlowe i odbieranie miejsc pracy amerykańskim producentom.



Jednak - jak podaje Reuters - takie niemieckie giganty jak Volkswagen, Daimler i BMW produkują samochody w USA. BMW jest jednym z największych pracodawców w Karolinie Południowej, gdzie zatrudnia ponad 9 tys. osób.



W USA sprzedało się w ubiegłym roku 15 proc. samochodów wyprodukowanych przez Mercedes-Benz i BMW, 12 proc. samochodów marki Audi i 5 proc. aut Volkswagena.

Unijne cła

Cła odwetowe wprowadzone w UE dotyczą towarów o wartości 2,8 mld euro. Weszły w życie w piątek. Komisja Europejska podkreśliła, że Unia, nakładając cła odwetowe, korzysta ze swoich praw w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Europejskie taryfy są odpowiedzią na amerykańskie cła na stal i aluminium, które zaczęły obowiązywać od 1 czerwca.