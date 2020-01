Toshiba Carrier Corporation jeszcze w tym roku otworzy w Gnieźnie pierwszy europejski zakład produkcyjno-dystrybucyjny - poinformowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Koszt tego przedsięwzięcia ma przekroczyć 100 milionów złotych.

Według informacji PAIH, nad Wisłą działa już ponad 300 firm z kapitałem japońskim, które zatrudniają około 40 tysięcy pracowników. Reprezentują one głównie branże maszynowe, motoryzacyjne, spożywcze oraz elektromobilność i sektor nowoczesnych usług dla biznesu.

Do ich grona dołączy w tym roku Toshiba Carrier Corporation (TCC) - joint venture amerykańskiej Carrier Corporation oraz japońskiej Toshiba Corporation.

Toyota otworzy zakład w Gnieźnie

PAIH poinformowała, że TCC otworzy w Gnieźnie pierwszy w Europie zakład produkcyjno-dystrybucyjny jeszcze w 2020 roku, a koszt jego wybudowania ma przekroczyć 100 milionów złotych. Inwestycja - jak dodała Agencja - będzie zrealizowana w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).



Toshiba Carrier Corporation produkuje klimatyzatory różnego przeznaczenia (np. do biur, sklepów, budynków, przemysłu), systemy chłodnicze, wentylatory, kompresory. Nowy zakład w Gnieźnie (na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej SSE) będzie skupiał funkcje dystrybucyjną i produkcyjną. Jak podkreśliła PAIH, która wspierała realizację projektu, zakład pozwoli inwestorowi skrócić czas realizacji produktu, obniżyć koszty i wzmocnić ofertę dostosowaną do określonych potrzeb w Europie.



Prezes Toshiba Carrier Corporation Toru Kubo wskazał w komunikacie, że obecność jego przedsiębiorstwa w Polsce "wpisuje się w strategię globalnego rozwoju spółki oraz wzmacnia jej działalność w Europie". "Dołożymy wszelkich starań, aby przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarczego Polski i Japonii" - podkreślił Kubo.



Z kolei p.o. prezes PAIH Grażyna Ciurzyńska wyjaśniła, że agencja udzieliła Toshibie doradztwa w procesie decyzyjnym. "Inwestor rozważał wiele lokalizacji w Europie. O wyborze Polski na miejsce swojej pierwszej europejskiej bazy dystrybucyjno-produkcyjnej zadecydował m.in. wysoki potencjał polskich pracowników i dogodny dostęp do rynków zbytu" - mówiła Ciurzyńska.

Premier Morawiecki w Japonii

Od poniedziałku z wizytą w Tokio przebywa premier Mateusz Morawiecki, który we wtorek wziął udział w trzech sesjach rozmów z przedsiębiorcami japońskimi i polskimi, zorganizowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

- Cieszę się bardzo, że japońscy inwestorzy, również ci, którzy mają do zaoferowania zaawansowaną technologię, interesują się Polską. Są to technologie, których bardzo potrzebujemy w zakresie elektromobilności, są to wysokie zaawansowane technologie w zakresie budowy infrastruktury, CPK i energetyki. Mogę powiedzieć po tych dzisiejszych rozmowach, że przyciągniemy do Polski kolejne inwestycje w wysokości 5-7 miliardów złotych; dodatkowe tysiące miejsc pracy - mówił Morawiecki.

We wtorek wieczorem premier ma rozmawiać z premierem Japonii Shinzo Abe, a tematem rozmowy ma być między innymi współpraca w zakresie technologii nuklearnych oraz czystego spalania węgla. - Japonia traktuje Polskę jako jednego ze swoich kluczowych partnerów w UE - stwierdził szef polskiego rządu.

Premier podkreślał podczas spotkania dotyczącego inwestycji, że Polska to jedyny obok Chin kraj, który od 30 lat rozwija się bez recesji i zapewniał japońskich przedsiębiorców, że Polska stwarza dla nich dobre warunki do inwestowania.



- Chciałbym stanąć tutaj kiedyś z polskimi inwestorami i dziękować im za wielkie inwestycje w Japonii, ale wierzę też w to, że wzajemna wymiana handlowa i inwestycje wzajemne są krokiem w kierunku wymiany doświadczeń, wzajemnego zapładniania się myślami, technologiami. Japonię i japońskie firmy traktujemy jako znakomitego partnera w drodze do szybkiego rozwoju wysokich technologii - powiedział szef polskiego rządu.