Tokio jest najbezpieczniejszym miastem świata - poinformowała w czwartek brytyjska Economist Intelligence Unit (EIU), firma zajmująca się prognozowaniem, badaniami i analizami ekonomicznymi. Spośród miast europejskich najwyżej sklasyfikowany został Amsterdam, który jest na czwartym miejscu.

Economist Intelligence Unit przebadał pod kątem bezpieczeństwa 60 miast, wśród których zabrakło tych z Polski. W rankingu brano pod uwagę cztery rodzaje bezpieczeństwa: cyfrowe, infrastrukturalne, zdrowotne i osobiste. Oceniano zdolność miast do radzenia sobie z każdym rodzajem problemu - od katastrof żywiołowych po ataki cybernetyczne.

Czołówka z Azji