"To polowanie na czarownice". Rosja odpowiada na oskarżenia Microsoftu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji nazwało "polowaniem na czarownice" oskarżenia wysuwane przez Microsoft, który tego dnia poinformował, że powiązana z władzami w Moskwie grupa hakerów próbowała "zakłócić procesy demokratyczne" przed listopadowymi wyborami do Kongresu USA.

"To godne pożałowania, że duża międzynarodowa firma, aktywnie i z sukcesami działająca od dawna na rosyjskim rynku, musi brać udział w polowaniu na czarownice, które ogarnęło Waszyngton" - oświadczyło ministerstwo.



"To ich wybór. Będziemy musieli wyciągnąć odpowiednie wnioski" - dodał resort.

Fałszywe domeny