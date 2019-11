Samolot australijskich linii lotniczych Qantas Airways wystartował w czwartek o poranku z Londynu do Sydney. Maszyna ma pokonać rekordową odległość bez tankowania.

Na pokład samolotu zabrano około 50 osób, w tym czterech pilotów.

CNN podało, że pasażerami są pracownicy Qantas oraz osoby często podróżujące samolotem. Będą oni wyposażeni w urządzenia służące do monitorowania stanu organizmu. Dane będą następnie analizowane przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Sydney, którzy sprawdzą, w jaki sposób loty na tak długim dystansie wpływają na zdrowie, samopoczucie i zegar biologiczny.

Drugi lot

To drugi z lotów testowych organizowanych przez australijskiego przewoźnika. Celem "Projektu Wschód Słońca" jest wprowadzenie do 2022 roku do siatki połączeń bezpośrednich rejsów między Sydney i Londynem oraz Sydney i Nowym Jorkiem.

Pierwszy lot testowy z USA do Australii odbył się w połowie października. Podróż trwała nieco ponad 19 godzin, tym samym był to najdłuższy pod względem czasu lot świata. Maszyna pokonała wówczas 16,2 tysiąca kilometrów. Drugi eksperymentalny lot będzie jednak dłuższy, jeśli chodzi o pokonywany dystans - wyniesie łącznie 17 800 kilometrów.

Prywatny odrzutowiec za 76 milionów dolarów. Ma być największy na świecie Firma Gulfstream zaprezentowała plany samolotu odrzutowego G700, który ma zadebi... zobacz więcej » Mimo większej odległości podróż może zająć mniej czasu. Jak zauważa CNN, wszystko dzięki sprzyjającym wiatrom oraz zoptymalizowanej trasie, która przecina rosyjską, kazachską i chińską przestrzeń powietrzną. Nie bez znaczenia jest również fakt, że samolot potrzebował mniejszej ilości paliwa.

Jeśli podróż się przedłuży, rekord może dotyczyć także czasu spędzonego w powietrzu.

Jak wynika z informacji dostępnych na stronie Flightradar24.com, samolot około godziny 11 polskiego czasu znajdował się w rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

Maszyna ma wylądować w Sydney w piątek o godzinie 11.45 czasu wschodnioaustralijskiego letniego, czyli o około 2.45 w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego.



The 2nd @Qantas #ProjectSunrise flight has just departed London for Sydney. #QF7879 is planned to take 19 hr 18 min.



Takeoff weight: 231,920 kg

Fuel: 100,000 kg (not quite full tanks)

Flight plan: 49 waypoints between London and Sydney



Follow live at https://t.co/4vYakqDAjm pic.twitter.com/00EcmmorUi — Flightradar24 (@flightradar24) November 14, 2019





Potrzebna zgoda

Wprowadzenie do oferty powyższych lotów nie jest jeszcze przesądzone. Rozwiązanie problemów z wpływem długich lotów na samopoczucie i zdrowie podróżujących ma kluczowe znaczenie dla przewoźnika.

Linia będzie musiała uzyskać zgodę australijskiego organu do spraw kontroli lotnictwa cywilnego na pracę personelu pokładowego dłuższą niż 20 godzin oraz stworzyć nowe umowy z pilotami, którzy będą latać na tych trasach.

Decyzję o włączeniu lotów na trasie Nowy Jork-Sydney lub porzuceniu tego pomysłu Qantas ma podjąć do końca 2019 roku.

Obecnie najdłuższe połączenie lotnicze obsługiwane przez Singapore Airlines trwa około 18 godzin 30 minut. Tyle zajmuje przelot z Singapuru do Nowego Jorku na trasie o długości 15 344 kilometrów.