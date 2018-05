"Times": rekordowy spadek liczby pracowników z Europy Wschodniej

Brytyjski dziennik "The Times" ostrzegł w środę przed skutkami spadku liczby obywateli państw Europy Wschodniej, którzy pracują na stałe w Wielkiej Brytanii.

Według najnowszych danych brytyjskiego urzędu statystycznego ONS w ciągu roku od marca 2017 do marca 2018 liczba pracowników z ośmiu państw Europy Wschodniej, które są członkami Unii Europejskiej od 2004 roku, spadła o 91 tysięcy - najwięcej od początku rejestrowania tych danych w 1997 roku.



Wśród najważniejszych przyczyn zmian wskazano między innymi na spadek wartości funta i obawy przed konsekwencjami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Zmniejszenie różnic

Cytowana przez "Timesa" szefowa agencji marketingowej Matylda Setlak zaznaczyła, że "oferty pracy i zarobki są mniej atrakcyjne niż w przeszłości, więc wiele osób decyduje się na opuszczenie Wielkiej Brytanii i powrót do Polski".



Pracownicy "na śmieciówkach" będą mogli należeć do związków. Pracodawcy krytykują projekt ustawy Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnieniu będą mogły należeć... zobacz więcej » Jak dodała, na przestrzeni czasu zmniejszyły się także różnice jakości życia w obu krajach, a dla chcących pozostać na emigracji na wartości zyskują inne kraje, na przykład Niemcy, które pozostają członkiem Unii Europejskiej i są położone bliżej Polski, co ułatwia kontakt z rodziną.



Według oficjalnych danych liczba pracowników z Polski, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Litwy, Łotwy i Węgier spadła w ciągu roku z 1 miliona 8 tysięcy do 917 tysięcy.

Aczkolwiek jednocześnie znacząco wzrosła liczba zatrudnionych obywateli Rumunii i Bułgarii, o 60 tysięcy osób.



Łącznie w Wielkiej Brytanii pracowało w ciągu dwunastu miesięcy do marca br. 2,29 miliona obywateli UE, o 28 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Największą grupę migrantów w Wielkiej Brytanii stanowią Polacy.

Zmiana kierunku emigracji

W poniedziałek informowaliśmy o wynikach najnowszego raportu "Migracje Zarobkowe Polaków" przygotowanego przez Work Service.



Analiza potwierdza, że perspektywa brexitu i słaby funt odstraszają od Wielkiej Brytanii coraz większą grupę emigrantów. Na przestrzeni roku o ponad 13 punktów procentowych spadło zainteresowanie wyjazdem do Zjednoczonego Królestwa.

Jak podano, obecnie tylko 5,7 procent badanych rozważa ten kierunek migracyjny.

Więcej osób natomiast deklaruje wybór Niemiec (31 proc.) i Holandii (15 proc.).