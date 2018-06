Tesla pozywa byłego pracownika, oskarżając go o hakowanie i "sabotaż". Firma Elona Muska zarzuca też byłemu pracownikowi wykradanie poufnych informacji i przekazywanie ich mediom. Dokumenty w tej sprawie wpłynęły w środę do sądu w Stanach Zjednoczonych - poinformował serwis The Verge.

Pozew dotyczy Martina Trippa, który wykonywał obowiązki technika w Gigafactory zlokalizowanej w stanie Nevada. Zdaniem prawników Tesli, Tripp "bezprawnie włamywał się do systemów firmy celem pozyskania poufnych informacji biznesowych, które następnie przekazywał stronom trzecim". Były pracownik miał w tym celu "zamieścić oprogramowanie hakujące" na komputerach trzech innych zatrudnionych w firmie osób i tym właśnie sposobem pozyskiwać poufne dane Tesli. Tesla zwalnia. Potężna redukcja etatów Tesla poinformowała, że w najbliższym czasie zwolni kilka tysięcy pracowników. P... zobacz więcej »

Oskarżenia

Według firmy, Tripp już przyznał się do hakowania systemu operacyjnego obsługującego proces produkcyjny Tesli. Firma oskarża go również o przekazywanie fałszywych informacji mediom, które miały dotyczyć wykradzionych danych z systemu. Prawnicy Tesli stwierdzili, że to właśnie Tripp miał być źródłem informacji o perforacjach w bateriach produkowanych w fabryce w Nevadzie.

Dokumenty procesowe nie precyzują jakim mediom były pracownik Tesli miał przekazywać wykradzione informacje. Wcześniej do sytuacji opisanych w pozwie odnosił się Musk, który w ubiegłym tygodniu skierował do wszystkich pracowników Tesli list w którym podkreślał, że firma padła ofiarą sabotażu dokonanego przez jednego z byłych pracowników.

Według Muska, były pracownik miał dokonywać "bezpośrednich zmian w kodzie" systemu operacyjnego kontrolującego produkcję, a także "przekazywać znaczne ilości bardzo wrażliwych danych" stronom trzecim.

The Verge przypomina, że Tesla od dawna boryka się z problemami w produkcji samochodów Model 3, zarówno na poziomie własnych fabryk, jak i łańcucha dostaw.