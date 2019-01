Brytyjska sieć supermarketów Tesco poinformowała w poniedziałek, że dziewięć tysięcy miejsc pracy w Wielkiej Brytanii może zostać dotkniętych zmianami w ramach restrukturyzacji firmy, która chce ograniczyć koszty i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku spożywczym.

Jak podkreślono, redukcja etatów ma związek z procesem "upraszczania" operacji biznesowych, m.in. przez zmiany w organizacji sklepów (m.in. ograniczenie liczby stoisk z mięsem, rybami i produktami delikatesowymi) oraz w szerszym łańcuchu dostaw.

Tesco zakłada jednak, że ok. 4,5 tys. osób pozostanie w firmie, znajdując pracę na innym stanowisku.

"Druzgocące" informacje

"Druzgocące" informacje

Prezes Tesco na Wielką Brytanię i Irlandię Jason Tarry tłumaczył, że celem zmian jest "uproszczenie tego, co i jak robimy, by lepiej sprostać wymaganiom naszych klientów".

- Wpłynie to na część naszych współpracowników, ale zobowiązujemy się do tego, aby ograniczyć to do minimum; będziemy wspierać ich w trakcie tego procesu - zapewnił.



Zrzeszający ok. 440 tys. osób związek zawodowy USDAW zapowiedział, że przyjrzy się planowanym zmianom; chce uzyskać zapewnienia, że taki krok, jak likwidacja miejsc pracy jest niezbędny. Według USDAW planowane zmiany to "druzgocące" informacje dla pracowników.



W ubiegłym roku Tesco ogłosiło planowane zwolnienie 1,7 tys. osób ze stanowisk kierowniczych, obiecując jednak, że 900 z nich znajdzie inne stanowiska wewnątrz firmy.



Wcześniej, w czerwcu 2017 roku, przedstawiono plany redukcji aż 1,2 tys. miejsc pracy w biurach w Welwyn Garden City i Hatfield, a przedtem zapowiedziano rezygnację z 1,1 tys. etatów w centrach obsługi telefonicznej. W międzyczasie zrezygnowano też z internetowej platformy sprzedaży produktów niespożywczych Tesco Direct.

Lider na rynku

Pomimo trwającego procesu restrukturyzacji, Tesco pozostaje liderem wśród brytyjskich sklepów spożywczych.

Według szacunków firmy Kantar Research, sieć ma 28 proc. udziałów w rynku, wyprzedzając Sainsbury's (16,2 proc.), Asdę (15,2 proc.) i Morrisons (10,6 proc.) oraz niemiecką sieć Aldi (7,4 proc.).