W sobotę w kolejnych pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim rozpoczną się ferie zimowe. Uczniowie z tych województw będą odpoczywać do 9 lutego.

Po przerwie w nauce w poniedziałek do szkół wracają uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Ich ferie zaczęły się 11 stycznia.



Jeszcze przez ponad tydzień - do 2 lutego – ferie będą mieli uczniowie z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.



Długie weekendy, święta, ferie. Kiedy wziąć urlop w 2020 roku? Sprawdziliśmy, kiedy najlepiej wziąć wolne w przyszłym roku. zobacz więcej » Ostatni - od 8 do 23 lutego - odpoczywać będą uczniowie w województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.



Następna przerwa w nauce - z okazji Świąt Wielkanocnych - potrwa od 9 do 14 kwietnia.

Cykliczne zmiany

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów.



Z tej reguły są wyłączone tylko województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.