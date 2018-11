Twitter planuje wkrótce usunąć przycisk "polub" z serwisu, znany jako ikona serca pojawiająca się przy każdym wpisie zamieszczanym na platformie. Zdaniem szefa Twittera Jacka Dorseya dzięki temu poprawi się jakości dyskusji - podał dziennik "Telegraph".

Według brytyjskiej gazety Dorsey miał podkreślić, że "nigdy nie był fanem przycisku w kształcie serca". W marcu tego roku Twitter wprowadził funkcję "Dodaj do zakładek", która pozwala użytkownikom na prywatne zapisywanie na swoim koncie tych wpisów z serwisu, do których chcą powrócić w późniejszym czasie. Zakładki są niewidoczne dla innych użytkowników Twittera.

Przycisk "polub" przez wiele lat był wykorzystywany przez osoby korzystające z platformy w tym samym celu, jednakże jego wciśnięcie jest często identyfikowane z wyrazem poparcia dla treści wpisu, a także przyczynia się do jego rozpowszechniania - przypomina z kolei serwis Mashable.



Do doniesień "Telegrapha" Twitter odniósł się jedynie skrótowo za pośrednictwem wpisu na koncie firmowym serwisu. Podkreślono w nim, że zespół Twittera obecnie "wymyśla od nowa wszystko, co związane z usługą", co "również dotyczy przycisku polub".



Dorsey już wcześniej odnosił się do wpływu "polub" na jakość debat toczonych na Twitterze. Podczas konferencji WIRED25 stwierdził, że sama obecność i kształt przycisku zachęcają użytkowników do tego, by polubień było jak najwięcej.



- Czy to dobry kierunek w porównaniu z jakościowym udziałem w zdrowej dyskusji? Jak powinniśmy zachęcać do tego, by debata była zdrowsza? - pytał wówczas szef Twittera.

Rozczarowani użytkownicy

Użytkownicy serwisu w reakcji na planowane posunięcie jego twórców wyrazili zdumienie i rozczarowanie. Wielu z nich wskazało, że Twitter ma obecnie przed sobą dużo poważniejsze problemy do rozwiązania, niż zmiana podstawowych funkcjonalności serwisu, która nie jest dobrym punktem wyjścia dla polepszenia jego działania.



W obecnym kształcie przycisk "polub" pojawił się na Twitterze w 2015 roku i zastąpił poprzednią wersję o tej samej funkcjonalności, która jednak miała kształt gwiazdki.