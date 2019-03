Na sprzedaż wystawiono szkocką posiadłość, znajdującą się niedaleko rezydencji brytyjskiej rodziny królewskiej. Osoba, która będzie chciała zostać sąsiadem królowej Elżbiety II będzie musiała wydać "zaledwie" 750 tysięcy funtów (prawie 3,8 miliona złotych).

Szkocka rezydencja została wystawiona na sprzedaż za 750 tysięcy funtów. Sąsiaduje z posiadłością królowej - Balmoral Estate.

"Wakacyjne schronienie"

Craigendarroch House to wielki dom, który mieści się w Ballatar w Aberdeenshire w Szkocji. Jest zaprojektowany w podobnym stylu do letnia posiadłości królowej i – co najważniejsze – znajduje się na tej samej drodze co zamek Balmoral.

Dom powstał 1869 roku. Część jego wyposażenia pochodzi z tej epoki – w tym na przykład dębowe panele i okna. Jego wnętrza zdobią m. in granitowe posągi pochodzące z wyburzonego mostu Union Bridge w Aberdeen. Dom ma również własną wieżę. Jest ona połączona z główną sypialnią, z której roztacza się widok na okolicę. Prowadzący do posiadłości podjazd jest otoczony pięknym ogrodem.

Agenci nieruchomości określają rezydencję jako "proporcjonalny i wszechstronny lokal". Według nich posiadłość może być wykorzystana jako "wyjątkowy dom rodzinny" lub "szkockie wakacyjne schronienie".

- Craigendarroch House to imponująca nieruchomość w doskonałej lokalizacji w obrębie historycznego Royal Deeside i Parku Narodowego Cairngirms – powiedziała odpowiedzialna za ofertę Fiona Gormley.