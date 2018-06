Moją pracę może wykonywać tylko mężczyzna, ponieważ jest to bardzo wymagające zajęcie - wypalił Akbar Al Baker, prezes Qatar Airways.

Al Baker był negatywnym bohaterem konferencji prasowej w Sydney, które w tym roku gościło członków Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA). Katarczyk jest przewodniczącym IATA, ale przede wszystkim kieruje Qatar Airways, należącą do najlepszych i największych linii lotniczych świata.

"Tylko mężczyzna"

Liczba pasażerów ma się podwoić. Znakomite prognozy dla branży lotniczej Prawie 8 miliardów pasażerów mają przewieźć światowe linie lotnicze w 2036 roku... zobacz więcej » Jednym z wiodących tematów spotkania IATA była równość płci w zdominowanym przez mężczyzn przemyśle lotniczym. Zapytany przez dziennikarkę z Abu Zabi, czy na stanowisku prezesa Qatar Airways widziałby kobietę. Al Baker odparł: - Oczywiście, że może to robić tylko mężczyzna. To nie jest praca dla kobiety, bo jest to bardzo wymagające stanowisko.

Jak relacjonuje BBC, przez salę, zajmowaną przez około 100 reporterów, przeszedł jęk dezaprobaty i oburzenia.

Al Baker próbował później tłumaczyć się ze swojej wpadki. Zaznaczył, że Qatar Airways było pierwszym przewoźnikiem na Bliskim Wschodzie, który zatrudnił kobiety na stanowisku pilota. Podkreślał też, że 33 proc. pracowników stanowią właśnie kobiety.

- Z przyjemnością powitam kobietę na kandydatkę na stanowisko prezesa, której będę mógł pomóc rozwinąć się i zostać prezesem po mnie - dodał.

Al Baker słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi. W ub. roku musiał przeprosić za to, że nazwał amerykańskie stewardessy "babciami" podkreślając jednocześnie, że średni wiek personalu pokładowego w Qatar Airways wynosi 26 lat.