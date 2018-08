Minister do spraw brexitu David Davis zrezygnował ze stanowiska

Minister do spraw brexitu David Davis zrezygnował ze stanowiska "Źródło: TVN24 BiS"

Odtwórz: Miller: to początek kłopotów, których nie znamy

Odtwórz: "Brexit to byłby największy prezent dla Putina"

Odtwórz: Funt na giełdzie w USA powie, czy doszło do Brexitu

Odtwórz: Jak to widać z Berlina?

Odtwórz: "Nie róbcie skoku w ciemność" vs. "Dzień niepodległości". Brytyjskie media o Brexicie

Odtwórz: David Cameron przyjechał do Warszawy

Odtwórz: Szydło: propozycja Camerona nie do przyjęcia

Odtwórz: Wiceszef MON: głosowałem przeciwko wejściu Polski do Unii

Odtwórz: "Szkocja was nie zawiodła. Teraz wy nie zawiedźcie Szkocji!"

Odtwórz: Namawiał do Brexitu, teraz odchodzi. "Nigdy nie byłem zawodowym politykiem"

Odtwórz: "Cholernie trudna kobieta". Kim jest Theresa May?

Odtwórz: 02.10.2016 | Wielka Brytania: do końca marca 2017 roku Brexit stanie się faktem. „Pierwszy etap odzyskiwania niepodległości”

Odtwórz: "Już za wami tęsknimy". Tusk dostał list od May

Odtwórz: 18.04.2017 | Zwrot akcji na Wyspach - będą przedterminowe wybory. May chce silnego mandatu od Brytyjczyków

Odtwórz: Co z Brexitem?

Odtwórz: Minister do spraw brexitu David Davis zrezygnował ze stanowiska

Odtwórz: Minister do spraw brexitu David Davis zrezygnował ze stanowiska

Brytyjski minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt ocenił w wywiadzie dla telewizji ITV, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia dotyczącego przyszłych relacji byłoby "błędem, którego żałowalibyśmy przez pokolenia".

Hunt, który w lipcu zastąpił na stanowisku szefa dyplomacji Borisa Johnsona, przekonywał, że rządowy plan zakładający między innymi pozostanie Wielkiej Brytanii we wspólnym rynku dóbr - jest "ramą, na której ostatecznie oprze się umowa (z UE - red.)".



Jednocześnie zastrzegł, że brytyjski rząd "musi być przygotowany na każdy wynik" rozmów, choć jednoznacznie negatywnie ocenił konsekwencje wyjścia ze Wspólnoty bez szczegółowego porozumienia dotyczącego przyszłych relacji z UE.



Według Hunta "paskudny, nieuporządkowany rozwód (...) nieuchronnie zmieniłby brytyjskie nastawienie do Europy", a także mógłby mieć szersze konsekwencje dla przyjaźni i współpracy pomiędzy Wielką Brytanią a krajami kontynentu.



Brexit wystraszył emigrantów zarobkowych. "Całkowicie jasny punkt zwrotny" Brytyjski urząd statystyczny (ONS) podał, że stopa bezrobocia na koniec czerwca... zobacz więcej » Hunt powiedział także, że tzw. twardy brexit byłby "olbrzymią geostrategiczną pomyłką" w kontekście rosnącej liczby zagrożeń dla stabilności i światowego porządku, m.in. ze strony Rosji. - To sytuacja, w której kraje o podobnych wartościach muszą stać razem - ocenił.

Krytyka wywiadu

Po emisji wywiadu szefa MSZ jego komentarze zostały skrytykowane przez posłów z eurosceptycznego skrzydła Partii Konserwatywnej, którzy wypomnieli mu, że w referendum z 2016 roku opowiedział się za dalszym członkostwem we Wspólnocie.



Zwolennik brexitu Nigel Evans powiedział, że wyborcy "nie potrzebują pouczeń od zwolenników pozostania w UE", a premier Theresa May "powinna zapewnić, że to zwolennicy brexitu stoją na czele procesu wyjścia ze Wspólnoty".

Pod wpływem krytyki Hunt napisał w piątek na Twitterze, że "jest istotne, aby jego słowa nie były błędnie przedstawiane". "Wielka Brytania przetrwa i będzie sobie radzić bez porozumienia (z UE), ale to byłby poważny błąd dla Europy" - tłumaczył, zapewniając, że rząd "zgodzi się jedynie na taką umowę, która uszanuje wynik referendum".



Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 29 marca 2019 roku. Zgodnie z porozumieniem o okresie przejściowym wszystkie dotychczasowe zasady, w tym dotyczące swobody przepływu osób, będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 roku.