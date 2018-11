O zasadności odbudowania współpracy gospodarczej między Unią Europejską a Rosją przekonywał w poniedziałek szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto przebywający w Dubaju na Globalnym Forum Przyszłości Światowego Forum Ekonomicznego. - Współpraca gospodarcza i handlowa między Rosją i Europą na razie zmierza w wyjątkowo złym kierunku - ocenił.

- Wydaje się, że w handlu światowym nabrzmiewa wojna i dlatego w niewątpliwym interesie Europy leżałoby odbudowanie gospodarczej współpracy euroazjatyckiej, przede wszystkim z Rosją - powiedział Szijjarto przez telefon agencji MTI.

Minister przypomniał, że wcześniej przywódcy europejscy opowiadali się za stworzeniem przestrzeni handlowej od Lizbony do Władywostoku. - Byłoby dobrze, gdybyśmy wrócili do tej koncepcji - powiedział.



- Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że obecnie bardzo nam do tego daleko. Współpraca gospodarcza i handlowa między Rosją i Europą na razie zmierza w wyjątkowo złym kierunku - ocenił.



Zastrzegł przy tym, że istnieje znaczna rosyjsko-europejska współpraca gospodarcza, ale opiera się ona na podwójnych standardach, gdyż firmy wielkich państw zachodnioeuropejskich po cichu zawierają olbrzymie transakcje z firmami rosyjskimi.

- Uważamy, że nie powinno tu być miejsca na podwójne standardy, a więc należałoby generalnie odbudować kontakty gospodarcze między Unią Europejską i Rosją, bo w obecnej sytuacji w handlu światowym służyłoby to interesom UE i wszystkich krajów europejskich - zaznaczył.

Wskazał, że poziom rozwoju technologicznego w Europie jest bardzo wysoki. - Gdybyśmy zdołali połączyć to ze źródłami surowców, znajdującymi się na wschód od nas, można by znacznie podnieść konkurencyjność Europy – powiedział.



Jak przy tym zastrzegł, odbudowa rosyjsko-unijnej współpracy powinna się opierać na wzajemnym poszanowaniu praw oraz prawa międzynarodowego.

Straty przez sankcje

Pod koniec września Szijjarto oświadczył, że Węgry straciły prawie 8 mld dolarów w wyniku sankcji nałożonych na Rosję przez Unię Europejską z powodu braku możliwości eksportowania do Rosji. Wyraził też przekonanie, że trzeba przeanalizować skuteczność sankcji, nałożonych na Rosję w związku z zaanektowaniem Krymu.



Władze w Budapeszcie konsekwentnie krytykują sankcje wobec Rosji, ale podczas głosowań w tej sprawie przedłużają je wraz z pozostałymi państwami Unii Europejskiej.