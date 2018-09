Proponujemy zatrzymanie zmiany czasu - powiedział szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w orędziu o stanie Unii Europejskiej. Jak dodał, "kraje członkowskie same powinny zdecydować, czy ich obywatele żyją w czasie letnim, czy zimowym". Zaznaczył również, że unijni wyborcy nie będą zadowoleni, jeśli nadal będzie trzeba zmieniać czas dwa razy w roku.

- Kraje członkowskie, które same decydują na zasadzie subsydiarności, czy będzie czas zimowy czy letni, będą musiały znaleźć stosowane rozwiązania - powiedział Juncker w orędziu o stanie Unii Europejskiej.

Pod koniec sierpnia Komisja Europejska zapowiedziała, że przedstawi propozycję w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej czasu letniego, która harmonizuje datę i czas jego wprowadzenia we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.



“We are out of time.

We are today proposing to stop clock-changing.

Member States should themselves decide whether their citizens live in summer or winter time.”@JunckerEU #SOTEU #EfficientEU pic.twitter.com/Cg8n3ZLoRE — European Commission (@EU_Commission) 12 września 2018





- Trzeba wziąć pod uwagę, że 4,6 miliona Europejczyków wzięło udział w konsultacjach publicznych. Rezultat tych konsultacji jest bardzo jasny - 84 procent z nich chce zniesienia zmiany czasu. Polityczna decyzja została podjęta, trzeba się wsłuchiwać w głos Europejczyków - powiedział wówczas na konferencji prasowej rzecznik KE Alexander Winterstein.

Rząd o zmianie czasu

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin pytany w środę o sprawę ewentualnego wprowadzenia jednego czasu we wszystkich państwach członkowskich UE, odpowiedział, że można się nad tym zastanowić.

- Żadnego konkretnego projektu ani pomysłu nie ma w rządzie i na pewno nad tym nie pracujemy - mówił szef KSRM w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.



- Wiem, że są takie partie, dla których są to jedne z podstawowych postulatów w tej chwili - mówię o PSL, które stawia tę sprawę, jako jeden z ważnych postulatów. Nas to jakoś szczególnie w tej chwili nie zajmuje - dodał Sasin w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Konsultacje

Miliony głosów w konsultacjach w sprawie zmiany czasu Ponad 4,6 miliona uwag złożono w ramach zamkniętych właśnie konsultacji publiczn... zobacz więcej » Wstępne wyniki konsultacji wskazały, że dla ponad trzech czwartych (76 procent) respondentów przechodzenie z czasu letniego na czas zimowy i z zimowego na letni jest doświadczeniem "bardzo negatywnym" albo "negatywnym". Respondenci uznali, że za zniesieniem zmiany czasu przemawiają względy związane z negatywnym wpływem na zdrowie, wypadkami drogowymi lub brakiem oszczędności energii.

Zmiana dyrektywy nie oznacza, że państwa członkowskie stracą kompetencję do ustalania czasu. Nowa dyrektywa - jak wskazywał Winterstein - będzie jednak wiążąca dla całej UE.

KE odrzuca sugestie, że nowe rozwiązania mogą skomplikować funkcjonowanie na przykład transportu, podkreślając, że w UE już teraz są trzy strefy czasowe.

Kontrowersje wzbudza fakt, że konsultacje były zdominowane przez przedstawicieli jednego kraju - wzięło w nich udział około 3 mln Niemców. Krytycy wskazują, że to ich głos w zasadzie przesądził, w jakim kierunku pójdą rozwiązania europejskie. Z danych KE wynika, że o ile w Niemczech blisko 4 proc. społeczeństwa wzięło udział w konsultacjach, to we Włoszech było to 0,04 proc. W przypadku Polski wzięło w nich udział 0,34 proc. społeczeństwa. 95 proc. ankietowanych w naszym kraju było za zniesieniem zmiany czasu.



Konsultacje przeprowadzono za pomocą ankiety internetowej. Jej celem było poznanie opinii Europejczyków, zwłaszcza na temat ich doświadczeń związanych z przechodzeniem z czasu zimowego na czas letni i z czasu letniego na zimowy.

Zmiana czasu w UE