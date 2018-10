Google nadal rozważa wprowadzenie ocenzurowanej wersji wyszukiwarki w Chinach – powiedział w poniedziałek dyrektor generalny firmy Sundar Pichai.

- Jest bardzo wcześnie. Nie wiemy, co moglibyśmy zrobić w Chinach, ale poczuliśmy, że warto to zbadać - powiedział Pichai na konferencji Wired 25 w San Francisco.

Projekt "Dragonfly"

O planowanym uruchomieniu ocenzurowanej wyszukiwarki Google media informowały w sierpniu. Według nich Google miał przygotować specjalną aplikację do wyszukiwania treści na systemy Android. Miałaby ona być dostosowana do chińskiej cenzury. Po opublikowaniu raportu o projekcie "Dragonfly", ponad tysiąc pracowników Google podpisało list z prośbą o zwiększenie transparentności firmy.

Pichai opisał "Dragonfly" jako "wewnętrzny projekt badawczy". Dodał, że nieobecność firmy w Chinach – kraju, którego ludność stanowi 20 proc. populacji – w dużym stopniu ciążyła na Google, którego misją jest dostarczanie informacji "każdemu".

Informacje na ważne tematy

Pichai powołał się na analizy swojej firmy, z których wynika, że chińscy cenzorzy rządowi zablokują mniej niż 1 proc. wyszukiwań użytkowników. Szef Google tłumaczył, że dzięki wejściu wyszukiwarki na chiński rynek, firma będzie mogła dostarczać użytkownikom lepsze informacje na ważne tematy.



Pichai on China:

- says the firm never really left China anyway

- “99%” of searches would still get through

- taking long term view



Goes without saying - that 1% contains an awful lot. — Dave Lee (@DaveLeeBBC) 16 października 2018

Możliwość powrotu wyszukiwarki Google do Chin podsyciła krytykę ze strony organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka. Aktywiści wytykali, że działania firmy, która od dawna opowiada się za wolnym i otwartym internetem, przyczynią się do wzmocnienia prowadzącej rozległy aparat cenzury Chińskiej Partii Komunistycznej.

Wyszukiwarka Google była dostępna w Chinach od 2006 do 2010 roku. W ostatnich latach firma wycofała się jednak z rynku Państwa Środka z powodu obaw związanych z cenzurą rządową. W kraju dostępne są natomiast inne usługi Google’a, takie jak system Android i kilka aplikacji.