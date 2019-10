Poplamiony, z dziurą wypaloną przez papierosa i nieprany od prawie trzech dekad kardigan został sprzedany na aukcji za 334 tysiące dolarów (prawie 1,3 miliona złotych). Sweter należał do legendarnego wokalisty Nirvany - Kurta Cobaina.

Moherowy, zielony, zapinany na guziki sweter Cobain miał na sobie podczas słynnego występu Nirvany MTV "Unplugged" w 1993 roku.

Od czasu gdy nosił go Cobain, kardigan nie był czyszczony. W sobotę został sprzedany za 334 tysiące dolarów i stał się w ten sposób najdroższym swetrem sprzedanym na aukcji - pisze BBC.

Dom aukcyjny Julien's Auctions określił go jako "jeden z najsłynniejszych swetrów w historii muzyki". Szef domu aukcyjnego Darren Julien, nazwał kardigan "Świętym Graalem wśród ubrań, które nosił" Cobain.

5 kwietnia 1994 roku - kilka miesięcy po występie w MTV - Cobain popełnił samobójstwo. Artysta przez lata zmagał się z narkotykowym nałogiem oraz depresją.

Inne pamiątki

Podczas dwudniowej aukcji w Julien's Auctions za 340 tys. dolarów sprzedano również gitarę Fender, której wokalista Nirvany używał podczas trasy koncertowej promującej płytę In Utero. Wcześniej przez wiele lat można ją była zobaczyć w Rock and Roll Hall of Fame (muzeum rock and rolla). Był to jeden z ulubionych instrumentów Cobaina.

Oprócz pamiątek związanych z wokalistą Nirvany, podczas aukcji wylicytowano rzeczy należące do takich gwiazd jak Elvis Presley, The Beatles, Michael Jackson, Madonna, Queen, Bob Dylan czy Jimi Hendrix.