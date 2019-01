Chińska firma, która produkowała podróbki suszarek do włosów popularnej brytyjskiej marki Dyson, została zamknięta przez policję. Aresztowano 36 osób.

Około 400 podrobionych suszarek do włosów Dyson, 1500 półproduktów i 200 tysięcy komponentów zostało przejętych w ramach wspólnej akcji przeprowadzonej przez służby bezpieczeństwa z Szanghaju, Guangdong i Fujian - podała gazeta "South China Morning Post".



Dochodzenie rozpoczęło się w sierpniu ubiegłego roku po tym, jak policja otrzymała informacje od konsumentów, którzy w sklepach internetowych zakupili podrobione suszarki.

Podrabiane suszarki