Jak powinien wyglądać supermarket marzeń? Na to pytanie odpowiedzieli brytyjscy specjaliści w raporcie dotyczącym idealnego sklepu oraz nawyków żywieniowych na Wyspach. O szczegółach na antenie TVN24 BiS opowiadał Mateusz Walczak.

"Nasza dieta zależy od sklepu" - taki wniosek płynie z raportu brytyjskich organizacji Royal Society for Public Health (Towarzystwo Królewskie dla Zdrowia Publicznego) oraz Slimming World (Odchudzanie Świata).

Według zaleceń z raportu, tuż przy wejściu do supermarketu powinny znajdować się warzywa i owoce. Najczęściej niestety po przekroczeniu progu sklepu natrafiamy na produkty wysokoprzetworzone, w których nie brakuje szkodliwych tłuszczy i cholesterolu.

Na ogół chleb i bułki znajdziemy na samym końcu supermarketu. Dlaczego? Chodzi o to, by po drodze po pieczywo obejrzeć wszystkie inne produkty dostępne w ofercie - wtedy na pewno coś jeszcze wyląduje w koszyku. I to nawet gdy do sklepu wyskoczyliśmy tylko po chleb.

Z kolei przy kasie zawsze natkniemy się na batony, wafelki i czekoladki. Sprzedawcy doskonale wiedzą, że nie łatwo oprzeć się słodkiej pokusie, zwłaszcza gdy czekamy w kolejce. Dlatego też zalecane jest, by do sklepu nie wybierać się głodnym, bo to sprzyja impulsywnym zakupom.

W idealnym supermarkecie powinny być organizowane pokazy gotowania na żywo, degustacje oraz dostępne ciekawe, zdrowe przepisy i inspiracje.

Źródło: Royal Society for Public Health Tak wygląda supermarket marzeń wg RSPH

Choroby, żywienie i supermarkety

Dwie trzecie Brytyjczyków ma nadwagę, z czego 30 proc. jest otyłych - takie niepokojące dane znalazły się w raporcie RSPH i SW. Organizacje podają, że nawet 30 proc. dzieci w Zjednoczonym Królestwie może mieć nadwagę.

Zła dieta i nadwaga mogą prowadzić do groźnych chorób i zaburzeń. Według analizy Brytyjczyków, źle odżywiające się osoby są bardziej narażone na cukrzycę, nadciśnienie i nowotwory oraz choroby psychiczne.

RSPH i WS nawołują w swoim raporcie, by supermarkety zaczęły robić więcej, by walczyć z otyłością.