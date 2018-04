Z powodu strajków ostrzegawczych w czterech niemieckich portach lotniczych odwołanych będzie we wtorek połowa spośród łącznie tysiąca sześciuset lotów Lufthansy - poinformowała niemiecka linia lotnicza. Protest w dużym stopniu dotknie podróżnych z Polski. We wtorek odwołanych zostanie w sumie czterdzieści lotów z i do Polski.

Strajki ostrzegawcze w portach lotniczych Frankfurtu, Monachium, Kolonii i Bremy zarządził w następstwie sporu płacowego związek zawodowy pracowników usług Verdi. Jego decyzję skrytykowała odpowiedzialna w zarządzie Lufthansy za sprawy personalne Bettina Volkens.

Duże utrudnienia

- Jest całkowicie nie do przyjęcia, że związek zawodowy rozgrywa ten konflikt kosztem podróżnych, których on nie dotyczy. Lufthansa w ogóle nie jest stroną w tym konflikcie płacowym. Niemniej skutki tego sporu odczują przede wszystkim nasi klienci - powiedziała Volkens.



W ramach anulowanych wtorkowych połączeń, w tym 58 lotów międzykontynentalnych, zamierzano przewieźć około 90 tys. pasażerów. Mają oni prawo do jednorazowej bezpłatnej zmiany rezerwacji lub - ale tylko w przypadku lotów wewnątrz Niemiec - do skorzystania z komunikacji kolejowej.

Odwołane loty z Polski

Spore utrudnienia czekają na podróżnych z Polski. We wtorek zostanie odwołanych w sumie czterdzieści rejsów. Zmiany dotyczą siedmiu lotnisk w Polsce. Poniżej pełna lista odwołanych lotów.

Odwołane loty z i do Polski:

- z Frankfurtu do Warszawy: 7:45, 16.30

- z Warszawy do Frankfurtu: 10.25, 18.55

- z Frankfurtu do Krakowa: 8.35, 10.25, 16.40

- z Krakowa do Frankfurtu: 10.55, 12.35, 18.50

- z Monachium do Krakowa: 11.00

- z Krakowa do Monachium: 12.50

- z Frankfurtu do Katowic: 12.40, 16.25

- z Katowic do Frankfurtu: 6.05, 14.40

- z Monachium do Gdańska: 7.10

- z Gdańska do Monachium: 9.15

- z Frankfurtu do Gdańska: 12.20, 21.10

- z Gdańska do Frankfurtu: 6.15, 14.40

- z Monachium do Poznania: 14.55

- z Poznania do Monachium: 16.45

- z Frankfurtu do Poznania: 8.45, 13.05, 20.30

- z Poznania do Frankfurtu: 6.45, 10.50, 14.55

- z Frankfurtu do Wrocławia: 9.10, 12.50, 16.50, 20.40

- z Wrocławia do Frankfurtu: 6.20, 11.00, 14.55, 18.50

- z Frankfurtu do Bydgoszczy: 12.00

- z Bydgoszczy do Frankfurtu: 14.20