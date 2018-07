Strajk taksówkarzy z Barcelony i Madrytu rozszerzył się w poniedziałek na kilkadziesiąt miast Hiszpanii. Główną przyczyną protestu jest żądanie ograniczenia działalności tanich platform taksówkarskich, takich jak Uber i Cabify.

O przyłączeniu się do protestu taksówkarzy z innych hiszpańskich miast poinformował rzecznik prasowy uczestniczącej w proteście spółki Elite Taxi, Alberto Alvarez. Demonstrujący kierowcy domagają się od rządu Pedro Sancheza "działań wobec firm Uber, Cabify i podobnych", którym zarzucają brak odpowiednich certyfikatów oraz nieuczciwą konkurencję.

Rozszerzenie protestu

W Barcelonie bezterminowy strajk rozpoczął się w piątek w godzinach popołudniowych jako konsekwencja werdyktu Sądu Najwyższego Katalonii, który zawiesił obowiązywanie przepisów ograniczających działalność w regionie tanich platform taksówkarskich. W odpowiedzi taksówkarze zablokowali Gran Via, kluczową arterię miasta. Część z nich rozbiła na ulicy namioty.



W sobotę do strajku przystąpili taksówkarze z Madrytu. W stolicy przewożone są jedynie osoby, które muszą pilnie dostać się do szpitala, matki z niemowlętami, niepełnosprawni i kobiety ciężarne.



W poniedziałek w kilku miastach Hiszpanii w strajku brali udział wszyscy taksówkarze. Stuprocentowa frekwencja notowana była w Barcelonie, Walencji, Alicante, a także w miastach Castellon i Benidorm.



Większość korporacji taksówkarskich protestuje też w Maladze, Sewilli, Saragossie, Bilbao, San Sebastian, Vigo, La Coruni, Oviedo i Gijon oraz w miejscowościach położonych na terenie wspólnot autonomicznych Balearów i La Rioja.

Co dalej?

Dalsze rozszerzenie się protestu uzależnione jest od spotkania taksówkarzy z kierownictwem hiszpańskiego ministerstwa ds. rozwoju. Według strajkujących do rozmów z władzami resortu może dojść jeszcze w poniedziałek w godzinach popołudniowych.



Komentatorzy wskazują, że przedłużanie się strajku może przyczynić się do znacznego spadku liczby turystów w Hiszpanii, a w konsekwencji - mniejszych wpływów dla krajowej gospodarki.